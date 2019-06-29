الاحتلال يعيد 22 مواطنًا عبر "الكرامة" الأسبوع الماضي

رام الله- وطن: تنقل أكثر من 55 ألف مواطن وزائر عبر معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي، فيما أوقفت الشرطة 132 مطلوبًا جنائيًا، وأعاد الجانب الإسرائيلي 22 مواطنا خلال الفترة نفسها بحجة الأسباب الأمنية.

وذكرت الشرطة في بيان أن عدد المغادرين خلال الأسبوع بلغ (26340) شخصًا، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين (29558) شخصا، وأن حركة المسافرين كانت متوسطة.

وأضافت أن شرطة المعبر قبضت خلال الفترة نفسها على 132مطلوبًا جنائيًا وممنوعًا من السفر، سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأرض الفلسطينية، وهم مطلوبون في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية على اختلاف تقسيماتها.

وأشارت إلى أنها قدمت عديد التسهيلات والخدمات للمواطنين بينها التنسيق لـ13حالة مرضية للسفر ما بين جانبي المعبر في سيارات الإسعاف الفلسطينية.