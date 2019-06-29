في يوم دراسي في حيفا.. أسرى يدرسون خيار الدولة الواحدة

وطن: قال منسق مبادرة "حملة الدولة الديمقراطية الواحدة" في الداخل، عوض عبد الفتاح، إن أوساطاً في قيادات أسرى الحرية الفلسطينيين في سجون الاحتلال، تعكف على دراسة أوراق المبادرة، في توجهٍ لإعادة تبني هذا الحل لقضية فلسطين، وذلك خلال يوم دراسي عن المبادرة، نظم في مسرح خشبة في مدينة حيفا، أمس الجمعة، وحضره سبعون من النشطاء والأكاديميين والمثقفين.

وقال عبد الفتاح إن عددا من قيادات الاسرى تواصلوا معنا في الأشهر الاخيرة، مباشرة، ومن خلال محاميهم، وطلبوا مواد مكتوبة للمساهمة في النقاش الجاري المتصاعد، بخصوص هذا الخيار التحرري، مفسراً أن هذا الاهتمام من قبل الحركة الأسيرة المناضلة، يدلل على الادراك المتزايد لأهمية البحث عن رؤية تحررية توجه الشعب الفلسطيني في نضاله من اجل الخلاص من نير الاستعمار، وتوليد خطاب امل يوحد شعب فلسطين، في طريق الحرية الطويل، لمجابهة المشروع الصهيوني المنفلت والاخذ في المزيد من التوحش.

واوضح أن آخر اتصال كان من الاسير المناضل أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، احمد سعادات .

وإفتتحت الجلسة الاولى لليوم الدراسي، الناشطة الاجتماعية، وعضو الحملة، آية مناع، ومديرة المركز الجماهيري في مجد الكروم ، التي تحدث فيها كل من البروفسور، إيلان بابي، و الأمين العام السابق لحزب التجمع، عوض عبد الفتاح.

تحدث بابي عن طبيعة المشروع الصهيوني، والتحولات التي طرأت عليه، عن أشكال التزييف للتاريخ والواقائع، وعن كون حل الدولة الواحدة هو الرد الطبيعي على المشروع الصهيوني الكولونيالي.

أما عوض عبد الفتاح فقد استعرض خلفية الحملة و تصوراتها العامة، والتحديات والأسئلة التي تثيرها بين الناس، وأشار الى الاهتمام المتزايد بهذا الحل، بين اوساط عديدة .

وأدار الجلسة الثانية، الناشط ومدير جمعية تشرين الثقافية، مجد نصرالله، والتي اشتملت على محورين ؛ الاول القانون الدولي في النضال الفلسطني، والعدالة الانتقالية، وما اذا كان للدولة الواحدة سند في هذا القانون، وتحدث عنه الدكتور منير نسيبة، مدير عيادة القانون في جامعة القدس -ابو ديس.

والمحور الثاني عن دور الثقافة في الترويج لرؤية الدولة الواحدة، والمعاني والقيم التحررية والإنسانية والديمقراطية التي تحملها ، وتحدث عنه الناشط الاجتماعي والكاتب مجد كيال .

واختتم البرنامج بورشتي عمل، واحدة عن آليات واستراتيجيات العمل والإعلام، والأخرى عن كيفية تطوير البرنامج السياسي، وتقديم اجوبة عن التحديات والأسئلة التي تطرحها المبادرة، ادار الاولى مجد نصرالله، والثانية عمر اغبارية، الناشط وأحد مؤسسي جمعية ذاكرات التي تعنى بعودة اللاجئين.

(موقع 48)