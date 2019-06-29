"لا يضرهم من خذلهم".. الكويت تنتصر لفلسطين رداً على محاولات التطبيع

رام الله- وطن: أطلق نشطاء كويتيون مساء الجمعة حملةً إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي نصرة لفلسطيني والقدس حملت وسم "لا يضرهم من خذلهم".

الحملة التي تأتي في ظل هرولة بعض العرب وحكام الخليج نحو التطبيع مع الاحتلال، تؤكد على صلابة موقف الكويت الذي تجلى مؤخرا في شجاعة ومواقف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم المناصر للقضية الفلسطينية والمناهضة للتطبيع والمطبعين.

ولقيت الحملة تفاعلاً كبيراً في وسائل التواصل الاجتماعي، نستعرض جزءا منها: