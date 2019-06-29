سلفيت: اصابتان في حادث سير على مفرق رافات

رام الله- وطن: تعاملت طواقم انقاذ بديا بمحافظة سلفيت اليوم السبت، مع حادث سير بين مركبتين على مفرق بلدة رافات بمحافظة سلفيت .

وذكر تقرير لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني أن الحادث عبارة عن اصطدام بين مركبتين الاولى من نوع فولوكس بورا تحمل لوحة فلسطينية وثانية من نوع هونداي اكسنت تحمل لوحة فلسطينية ، فتوجهت طواقم مركز دفاع مدني بديا إلى مكان الحدث وعملت الطواقم على مساعدة الهلال الاحمر الفلسطيني في نقل الاصابات التي وصفت حالتهم بين المتوسطة والطفيفة ، ثم عمل الطاقم على إزالة الزجاج والزيوت من أمام حركة المرور والسير.