محمد بركة يلتقي الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة ويدعوان للخروج من اتفاق أوسلو

وطن: التقى محمد بركة رئيس لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية في الداخل مع نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في العاصمة الأردنية عمان، حيث ناقشا فيه جُملة من الموضوعات متمثلة في أوضاع الأقلية العربية الفلسطينية في الداخل في ظل سياسات القمع والتمييز والإقصاء والتهميش التي تتبعها حكومة اليمين المتطرف برئاسة بنيامين نتنياهو.

وثمن الجانبان وحدة الموقف الوطني الفلسطيني في مواجهة صفقة القرن، وأكدا على ضرورة تحصين هذا الموقف بسلسلة من الإجراءات الميدانية، في مواجهة الخطوات التطبيقية لصفقة ترامب.

كما اتفق الجانبان على ضرورة تطبيق قرارات المجلس المركزي في اجتماعه السابع والعشرين والثامن والعشرين؛ والمجلس الوطني في اجتماعه الثالث والعشرين، وضرورة الخروج من اتفاقية أوسلو وبروتوكول باريس واستحقاقاتهما، لصالح سياسة ميدانية جديدة وبديلة، ولصالح استراتيجية الاشتباك الميداني مع الاحتلال بكل أشكال المقاومة الشعبية والسياسي في الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية، ونقل القضية إلى المنظمة الدولية وطلب انعقاد مؤتمر دولي بموجب قرارات الشرعية الدولية بما يضمن فوز شعبنا بحقوقه كاملة، في دولة مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود4 حزيران، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.

ووجه الجانبان التحية إلى شعوبنا العربية، ومنها شعب البحرين الشقيق في وقفتها المشرفة من ورشة البحرين، وتأييدها غير المشروط لشعبنا الفلسطيني في نضاله من أجل حقه في تقرير المصير والعودة والاستقلال والحرية، وإسقاط سياسات التمييز العنصري والإقصاء والتهميش.