الاعلام الاسرائيلي: السلطة تعتقل "رجل اعمال" من الخليل شارك في ورشة البحرين وتلاحق المشاركين الآخرين

وطن: ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية أن جهاز المخابرات الفلسطينية اعتقل، الليلة الماضية "رجل أعمال" من الخليل شارك في ورشة البحرين أثناء عودته من الخارج، فيما لم تتمكن من اعتقال أخرين شاركوا في الورشة.

وأضافت القناة أن أحد رجال الأعمال هرب إلى الحي الاسيتطاني في الخليل.

وأوضحت ان الأجهزة الأمنية حاولت طيلة ليلة امس اعتقال باقي رجال الاعمال من الضفة الغربية الذين شاركوا في الورشة لكنها لم تتمكن من ذلك وعلى ما يبدو هربوا من مناطق السلطة الفلسطينية.

ونقلت القناة عن مصادر إسرائيلية قولها إن رجال الأعمال الهاربين سيحاولون السفر الى الخارج عن طريق دولة الاحتلال حتى لا يتم اعتقالهم.

وأشارت القناة إلى أنه ترددت في مواقع التواصل الاجتماعي أسماء 10 رجال أعمال فلسطينيين مشاركين بالورشة، جزء منهم يعيش في الضفة الغربية ، وجزء آخر في الخارج وجزء من القدس المحتلة.

يشار إلى أن القيادة الفلسطينية والفصائل ورجال الأعمال ومؤسسات فلسطينية رفضت المشاركة في الورشة التي تعتبر الشق الاقتصادي من صفقة القرن التصفوية للقضية الفلسطينية، ودعوا المشاركين إلى العودة عن قرارهم.