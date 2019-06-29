اعتقالات وحصار للبلدة.. الاحتلال يواصل حملته العسكرية في العيسوية

رام الله- وطن: واصلت قوات وشرطة الاحتلال الخاصة، اليوم السبت، حملتها لبلدة العيسوية وسط حصار عسكري مشدد تفرضه عليها لليوم الثاني على التوالي.

واعتقلت قوات الاحتلال مساء اليوم الشابين أسعد داري، وعبد أبو صايمة من سيارة يستقلانها عند المدخل الشرقي للبلدة.

وشملت حملة الاحتلال تكسير وتحطيم عدد من مركبات المواطنين، وتحرير مخالفات مالية في اطار عقوبات جماعية تفرضها على السكان، فضلا عن نصبه لحواجز عسكرية في شوارع وأحياء البلدة وعلى مداخلها وتوقيف المركبات وتحرير مخالفات مالية لأصحابها، علما أن الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية مكثفة واضافية الى البلدة لقمع المواجهات المتواصلة والمستمرة ضده.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم تسعة عشر مواطنا من العيسوية بعد ليلة من المواجهات غير المسبوقة شهدتها البلدة ضد الاحتلال وأصيب خلالها أكثر من خمسين مواطنا.