أمجد الشلة يدعو عبر وطن لعدم الترافع أمام المحاكم عن المشاركين في ورشة البحرين

رام الله- وطن: دعا عضو مجلس نقابة المحامين أمجد الشلة، عبر وطن، المحامين إلى عدم التوكل عن اي احد يثبت تورطه بالمشاركة بورشة البحرين وصفقة القرن وعدم الترافع او الدفاع عنه أمام المحاكم.

يأتي ذلك، بعدما قام جهاز المخابرات الفلسطينية باعتقال "رجل اعمل" من سكان الخليل، لمشاركته في ورشة البحرين، وحاول اعتقال مشاركين أخرين لكنه لم يتمكن من ذلك، وفق ما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية.

وطالب الشلة من المحامين واعضاء الهيئة العامة لنقابة المحامين بالوقوف الى جانب الحق العام في هذه القضية وتحريك دعوى الادعاء بالحق المدني ضد هؤلاء لما مسوه من اهانة الى الشعور الوطني الفلسطيني وتآمر على الشعب والقضية و الوطن.

واعتبر الشلة أن "رجال الأعمال" المشاركين في ورشة البحرين بأنهم "مجموعة من الاشخاص او التجار الذين لا يمثلون الا انفسهم و لا يمثلون اي جسم او اي شخص اخر حتى عائلاتهم و ان ما قام به هؤلاء يستلزم المساءلة القانونية الجزائية و تطبيق احكام و مواد قانون العقوبات فيما يتعلق بالمواد القانونية خاصة ما جاء في نص المادة ١١١من قانون العقوبات رقم ١٦ لسنة ٦٠ النافذ و المعمول به لان ما قام به هؤلاء يرقى الى مستوى التآمر على الدولة و الوطن و القيادة و الشعب لان اعمالهم تأتي في سياق ايصال الرسائل و دس الدسائس و الاتصال بدولة اجنبية و توفير وسائل المساس بكينونة القرار الوطني المستقل و بالتالي مطلوب من النيابة العامة تحريك القضية الجزائية بصفتها ممثلة الحق العام و ممثلة الشعب و المجتمع و هي فعليا ليست بحاجة الى شكوى ابتداء بل هي صلاحيات النائب العام و النيابة العامة". معبراً عن شكره لجهاز المخابرات في ملاحقة المشاركين في الورشة.

وحول موقف القيادة والشعب من صفقة القرن، توجه الشلة: بالتحية والاجلال والاكبار لشعبنا الفلسطيني و لقيادته الوطنية المتمثلة برأس الهرم السياسي ا الرئيس ابو مازن و كافة اطياف اللون الفلسطيني على موقفهم الوطني الرافض لهذا المؤتمر الذي يهدف فقط الى تصفية القضية الفلسطينية و تحويلها الى قضية انسانية و اقتصادية نازعاً عنها الجانب الاهم و هو الجانب السياسي و التاريخي للشعب الفلسطيني في ارضه و حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني

و أما عن موقف نقابة المحامين، قال الشلة إن "موقف النقابة لا يقل ابداً عن المواقف الشعبية الفلسطينية و الرسمية حيث قامت النقابة بمراسلة كافة النقابات و الاتحادات العربية لاتخاذ موقف رافض من هذه الصفقة و تم تتويجه بعد عدة اتصالات اجراها نقيب المحامين مع الامين العام لاتحاد المحامين العرب و الذي صدر بيانا من الاتحاد اكد فيه اتحاد المحامين العرب لرفضهم لهذا المؤتمر و دعمهم لموقف نقابة المحامين الفلسطينيين و مواقف القيادة و الشعب الفلسطيني".

وكانت قناة "كان" الإسرائيلية ذكرت اليوم، أن جهاز المخابرات الفلسطينية اعتقل، الليلة الماضية "رجل أعمال" من الخليل شارك في ورشة البحرين أثناء عودته من الخارج، فيما لم تتمكن من اعتقال أخرين شاركوا في الورشة.

وأضافت القناة أن أحد رجال الأعمال هرب إلى الحي الاسيتطاني في الخليل.

وأوضحت ان الأجهزة الأمنية حاولت طيلة ليلة امس اعتقال باقي رجال الاعمال من الضفة الغربية الذين شاركوا في الورشة لكنها لم تتمكن من ذلك وعلى ما يبدو هربوا من مناطق السلطة الفلسطينية.

ونقلت القناة عن مصادر إسرائيلية قولها إن رجال الأعمال الهاربين سيحاولون السفر الى الخارج عن طريق دولة الاحتلال حتى لا يتم اعتقالهم.

وأشارت القناة إلى أنه ترددت في مواقع التواصل الاجتماعي أسماء 10 رجال أعمال فلسطينيين مشاركين بالورشة، جزء منهم يعيش في الضفة الغربية ، وجزء آخر في الخارج وجزء من القدس المحتلة.

يشار إلى أن القيادة الفلسطينية والفصائل ورجال الأعمال ومؤسسات فلسطينية رفضت المشاركة في الورشة التي تعتبر الشق الاقتصادي من صفقة القرن التصفوية للقضية الفلسطينية، ودعوا المشاركين إلى العودة عن قرارهم.