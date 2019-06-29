مصادر: السلطة تفرج عن أبو ميالة الذي شارك في ورشة البحرين بعد تهديد أمريكي

رام الله- وطن: ذكرت مصادر إعلامية أن جهاز المخابرات الفلسطيني، أطلق سراح "رجل الأعمال" صالح ابو ميالة من الخليل مساء اليوم، بعد اعتقاله أمس، أثناء عودته من المشاركة في ورشة البحرين التصفوية للقضية الفلسطينية.

وذكرت المصادر ان الإفراج جاء بعد رسالة تهديد وجهتها السفارة الأمريكية الى السلطة.

وكان جهاز المخابرات قام الليلة الماضية، بحملة اعتقالات في مدينة الخليل شملت بعض من الشاركين في ورشة البحرين، حيث اعتقلت صالح ابو ميالة، وهو عائد الى بيته، في حين حاصرت قوة أخرى من الجهاز بيت أشرف الجعبري، وحاول عناصر الجهاز اعتقاله بحجة ان عليه قرار حكم بالسجن بسبب اعتداءه على أحد افراد جهاز المخابرات قبل سنه، الا انه تمكن من الهرب، وصادرت عناصر المخابرات الكاميرات المحيطة ببيته ووثائقه وانسحبت من المكان.

وبعد اعلان جيش الاحتلال حظر تواجد أي قوة أمنية فلسطينية في الخليل، انسحب عناصر المخابرات وعادوا الى مقارهم.

وقد نشرت محطة "فوكس نيوز" الامريكية خبر عاجل حول قيام المخابرات الفلسطينية باعتقال بعض المشاركين الفلسطينيين في ورشة البحرين، اضافة الى وكالة رويتر في واشنطن.

وأثارت عملية الاعتقال والمداهمة غضب مسئولين امريكان، الذين اعتبروه مسا بالكرامة والدور الامريكي، وتندر أحد الصحفيين الإسرائيليين متسائلا (أين السفير الامريكي فريدمان والسفارة الأمريكية!!!).

وكانت وسائل إعلام عبرية أكدت نبأ اعتقال "رجال أعمال" وملاحقة أخرين أحدهم هرب إلى الحي الاستيطاني في مدينة الخليل، للاطلاع اضغط هنا.