فيديو| مواجهات عقب اقتحام الاحتلال خيمة عزاء الشهيد عبيد في العيسوية

وطن: اندلعت مواجهات عنيفة، الليلة، عقب اقتحام قوات الاحتلال خيمة عزاء الشهيد محمد عبيد وتمزيق صوره ومصادرتها، في حي عبيد بقرية العيسوية شمال شرق القدس.

وذكر عم الشهيد سامر أنهم تفاجئوا بقوات الاحتلال تطوق خيمة العزاء في حي عبيد، وسط قيام العشرات منها باطلاق قنابل الصوت والأعيرة المطاطية بكثافة نحو الشبان.

واضاف ان القوات قامت بتمزيق صور الشهيد ومصادرتها واليافطات، استفزازا لمشاعر والده وعائلته وسكان القرية.

واصيب خلال المواجهات في محيط خيمة العزاء نحو 20 شابا بالأعيرة المطاطية خلال المواجهات، بينها 3 اصابات صعبة في الوجه والرأس، و3 وصفت حالتهم بالمتوسطة.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال والشبان خلال اقتحامها خيمة عزاء الشهيد، واطلقوا نحوهم المفرقعات والزجاجات الحارقة، ما ادى إلى اصابة بعض جنود الاحتلال.

وأمتدت المواجهات في جميع أحياء قرية العيسوية، واشدها في محيط خيمة عزاء الشهيد في حي عبيد.

في السياق، اندلعت مواجهات عنيفة في مخيم شعفاط شمال شرق القدس مساء اليوم السبت، عند الحاجز العسكري.

وافاد شهود عيان ان قوات الاحتلال اعتقلت طفلا خلال المواجهات، واقتحمت المخيم وسط اطلاق قنابل الغاز والأعيرة المطاطية بكثافة نحو الشبان.