الاحتلال يعتقل مواطنين من بيت لحم

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاحد، مواطنين من محافظة بيت لحم.

وأفادت مصادر امنية لـوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين: دخل الله حابس العمور (29 عاما) من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، وخطاب محمد حمامرة (33 عاما) من قرية حوسان غربا، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت مساء امس قرب قرية الفرديس شرق بيت لحم الشاب أسامة محمد قنديلو، بعد ان أوقفت المركبة التي كان يستقلها.