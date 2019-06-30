بنك الإسكان يتبرع بمستلزمات رياضية لفريق أشبال نادي القوات الفلسطينية

وطن: قام بنك الإسكان بالتبرع لفريق أشبال نادي القوات التابع للاتحاد العام للرياضة العسكرية، وذلك من خلال توفير مستلزمات رياضية لعدد 50 لاعب، بحيث قام الاتحاد بتشكيل فريق كرة قدم للناشئين وصقل مواهبهم للمشاركة في المباريات الوطنية وتعزيز روح الرياضة لديهم، واستغلال أوقات الفراغ بما يخدم صحتهم وشخصيتهم، وكفرصة لممارسة أنشطتهم الرياضية وتنميتها، وملاذاً لهم لاستغلال وقتهم بطرق إيجابية وحضارية.

وقد جاءت هذه الرعاية ضمن سياسة البنك في الخدمة المجتمعية، وضمن أهدافه لدعم المجتمع المحلي والنهوض به، وتأكيدا على سعي بنك الإسكان الدائم للريادة في مجال دعم النشاطات الشبابية والرياضية على مستوى الوطن.

وبدورها شكرت مديرة الاتحاد العقيد أمل خليفة بنك الإسكان على مساهمته في دعم نشاطات الاتحاد الرياضية، والتي عبرت عن مدى حرصه على التواصل مع المؤسسات المحلية، مثمنة دور اداره البنك في دعم مسيرة الشباب والرياضة والأندية الرياضية في فلسطين للارتقاء بدور الشباب الفاعل لخلق مجتمع صحي، داعية مؤسسات المجتمع المحلي الخاصة والعامة لدعم الشباب والرياضة للوصول لأجيال قادرة على تحمل عبئ ومسؤوليات النهضة المجتمعية.