لجنة المتابعة في العيساوية لـ"وطن": الاحتلال يماطل في تسليم جثمان الشهيد عبيد ..ويعتقل العشرات بينهم مسعفين

وطن: تواصل قوات وشرطة الاحتلال الخاصة،حملتها لبلدة العيسوية بمدينة القدس المحتلة وسط حصار عسكري تفرضه عليها لليوم الثالث على التوالي.

وأفاد عضو لجنة المتابعة في بلدة العيسوية، محمد أبو الحمص، أن هدوء حذر يسود البلدة، بعد أن شهدت خلال الأيام الماضية مواجهات عنيفة، أصيب خلالها أكثر من 80 مواطنا واستشهد الشاب محمد عبيد (20 عاما).

وأضاف أبو الحمص، أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ عصر الأمس وحتى فجر اليوم، 36 مواطنا من بينهم ثلاثة مسعفين، وأصيب العشرات خلال المواجهات غير المسبوقة التي شهدتها البلدة، في إطار التعبير عن غضب الأهالي الذين نظموا وقفات احتجاجية ضد الاحتلال احتجاجا على اقتحامات قوات الاحتلال المتكررة للبلدة وتنكيلها بالسكان.

وأشار أبو الحمص إلى أن قوات الاحتلال تمارس إجراءات تعسفية بحق أهالي البلدة، وتشمل اقتحامات يومية وتحطيم عدد من مركبات المواطنين، وتحرير مخالفات مالية في إطار "عقوبات جماعية" تفرضها على السكان.

وأكد أبو الحمص أن هناك حالة من التكاثف والمساندة من قبل أهالي القرى المجاورة لبلدة العيسوية، إذ تشن قوات الاحتلال حملة اعتداءات واعتقالات متواصلة بحق أهالي البلدة، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال تمارس إجراءات استفزازية، وقد وضعت حواجز "طيارة" داخل البلدة، واصفا الأمور بـ"الصعبة".

وتابع: "قوات الاحتلال تستهدف المواطنين بالرصاص الحي والمطاطي، إذ أطلقت النار تجاه الشهيد عبيد دون أن يشكل أي خطر على حياة الجنود، كما منعت الإسعاف من الدخول لمعالجة ونقل المصابين".

وقال: "هناك تخطباً من قوات الاحتلال في التعامل مع أهالي العيسوية". مطالباً القيادة والقوى الاسلامية والوطنية بالتحرك لمجابهة الاحتلال والضغط عليه.

هذا وأكد أبو الحمص أن قوات الاحتلال تماطل في تسليم جثمان الشهيد عبيد، موضحا أن المحاميين محمد محمود ورزان الجعبة تقدما بعدة طلبات لمحكمة الاحتلال من أجل تحريك ملف احتجاز جثمان الشهيد عبيد والذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال يوم الخميس الماضي.