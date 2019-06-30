الدفاع المدني لوطن : لم نعلم بعودة مسبح "جفنا" للعمل بعد إغلاقه بقرار من النيابة العامة

وطن : أكد الدفاع المدني بأن المسبح الذي توفي به الطفل عمرو بعد المنعم دراغمة (7 سنوات) غرقاً وقبل عدة أيام، هو مغلق بقرار من النيابة العامة وبتاريخ 2/8/2017 بسبب افتقاره لشروط السلامة العامة والاجراءات الوقائية، غير أنه أعاد فتح أبوابه لاستقبال الرواد بعد قرار الإغلاق ودون معرفة مسبقة لدى الدفاع المدني بحسب ما أكد الملازم أول عماد أبو بكر من إدارة الإعلام والعلاقات العامة في الدفاع المدني.

وكان الطفل دراغمة قد توفي غرقاً في أحدى مسابح بلدة جفنا شمال رام الله، فيما أكدت النيابة العامة بأن المسبح لم يلتزم بالإجراءات الوقائية وتم إغلاقه.

قال الملازم أول أبو بكر في حديث لبرنامج (شد حيلك يا وطن) والذي تقدمه ريم العمري ويبث على شبكة وطن الإذاعية : "هذا المسبح مغلق بقرار من النيابة العامة وبتاريخ 2/8/2017 بسبب افتقاره لمجموعة من الشروط التي لم تتوفر به، وعندما أعيد فتحه من جديد لم يكن لدينا علم باستقباله للرواد".

تابع :"قام المسبح باستقبال رواده بعد أن حصل على قرار بإغلاقه دون الرجوع إلى ذوي الاختصاص، ونحن لم نعلم بفتح أبوابه من جديد، ولو علمنا بالأمر لقمنا بزيارة تفقدية للمسبح، وأبغلنا النيابة العامة لأخذ كافة الإجراءات القانونية بحق المسبح".

أكد أبو بكر بأن الدفاع المدني عندما يتخذ قرار بإغلاق أحد المنشآت وعبر النيابة العامة، ينتهي دوره في هذه الحالة، ليتحول الأمر لذوي الاختصاص من الجهات القانونية، خاصة وأن مسبح "جفنا" هو مغلق بقرار من النيابة وبتوصية من الدفاع المدني.

وفي حادثة أخرى مشابه، لقي الطفل أحمد فاخوري والبالغ من العمر 7 سنوات مصرعه إثر غرقه في إحدى مسابح بلدة بيت ليد شرقي طولكرم.

وتعقيبا على الحادثة ذاتها، قال أبو بكر:"تم إغلاق المسبح بعد وقوع حادثة الغرق، كما أن التحقيق بملابسات الحادثة يجري الآن قبل النيابة العامة، ونحن ننتظر النتيجة".

وبدوره، أوضح أبو بكر بأن مهندسي الدفاع المدني وبشكل دوري يقومون بزيارات تفقدية ولمختلف الأماكن الترفيهية والتي برتادها المواطنون بشكل مستمر، ومنها "الملاهي، والحدايق والمسابح"، وذلك بغية التأكد من توفير السلامة العامة والإجراءات الوقائية فيها.

وأشار الملازم أول عماد أبو بكر بأن الدفاع المدني لديه صلاحيات تامة قد منحت وفق القانون، إما أن يتم الاغلاق الاداري للمنشأة بشكل فوري وان كان هناك خطورة حقيقة ومقيمة على المواطنين، أو بالاغلاق القانوني وبتحويل الأمر إلى النيابة ومن ثم للشرطة لاتخاذ الإجراء القانوني.

أوضح ملازم عماد أبو بكر في إدارة العلاقات العامة والاعلام في الدفاع المدني الاجراءات العامة التي يجب أن يتخذها مالك المسبح وعند افتتاحه للمكان، حيث وجب عليه الحصول أولا على ترخيص من قبل البلدية، والتي تقوم بدوها بتوجيه الأمر لذوي الاختصاص ومن بينهم الدفاع المدني الذي يعمل على تفقد كافة الشروط الوقائية والسلامة العامة داخل "المسبح" لتكون على جاهزية لاستقبال الزوار.

قال أبو بكر مشيراً الى تلك الإجراءات التي يجب اتباعها داخل المسابح: "يجب توفر منقذ مؤهل لعمليات الإنقاذ الاعتيادية، وأن يتناسب عدد المنقذين بحجم المسبح، وأن لا يضم المسبح أعداد متزايدة من الزوار، وأن يتوفر داخل وخارج المسبح لوحة تتضمن إرشادات للسباحة، ومخارج طوارئ".

وعند سؤاله عن اتباع إجراءات جديدة في ظل تزايد أعداد حالات الغرق، قال أبو بكر: "مهما قما بالزيارات التفقدية للأماكن التي يرتادها المواطنون بكثرة، يقع على عاتق الأهالي مسؤولية مجتمعية، وعليهم ابلاغنا في حال عدم توفر شروط السلامة العامة في الأماكن التي يرتادونها".

وقدم أبو بكر بعض الإرشادات عبر "وطن" والتي يجب اتباعها عند ارتياد إي مسبح : "يتوجب على الأهالي اختيار المسابح الآمنة، وغير المزدحمة بالأعداد الكبيرة، وأن يطلعوا على الارشادات والشروط الصادرة عن الدفاع المدني والمتوفرة لدى المسباح قبل التوجه إليها".