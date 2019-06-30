رئيس خدمات واد الحمص لـوطن: محكمة الاحتلال ترفض التماسا ضد قرار هد 100 منزل في الحي

وطن: رفضت محكمة الاحتلال التماساً ضد قرار هدم 16 بناية سكنية تضم ١٠٠ منزل في حي وادي ابو الحمص في قرية صور باهر في القدس.

واوضح رئيس لجنة خدمات واد الحمص والمنطار ودير العامود ببلدة صور باهر بالقدس حمادة حمادة لـ وطن، أن محكمة الاحتلال رفضت مساء أمس السبت الالتماس الذي قُدم بخصوص دعوى لعقد جلسة اضافية موسعة لنقض الحكم الصادر بالهدم، بحجة عدم وجود بنود قانونية لعقد الجلسة.

وامهلت قوات الاحتلال الأهالي حتى الثامن عشر من الشهر المقبل، لتنفيذ قرارات هدم 100 شقة سكنية.

وقال حمادة إن خطورة الامر تكمن في قرار ما يسمى الحاكم العسكري القاضي بفرض "الحزام الآمن" وهو قرار مؤقت، ينتهي نهاية العام الجاري، لكن قرارت الهدم ذات أثر دائم، إذ لا يمكن اعادة البناء مرة اخرى، وهذا مخالف للقانون والأعراف الدولية.

أما فيما يتعلق بالخطوات القادمة، قال حماده إنهم بصدد عقد اجتماع مع المستشارين القانونيين يوم غد الاثنين لبحث حيثيات الموضوع، كما سيعقد يوم الثلاثاء اجتماعا موسعا بحضور وزير الحكم المحلي ووزير شؤون الاستيطان ووزير القدس ومحافظ القدس ومسؤول شوؤن المفاوضات في وزارة الخارجية.