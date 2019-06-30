هيئة شؤون الأسرى لوطن : الاحتلال يوافق على تشريح جثمان الشهيد عبيد وتسليم جثمانة بشروط

رام الله- وطن: أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين لوطن بأن الاحتلال قد وافق على تشريح جثمان الشهيد محمد سمير عبيد بوجود طبيب فلسطيني، وعلى تسليم جثمانه ولكن بفرض عدة شروط قد رقضتها عائلة الشهيد عبيد.

وأكد حسن عبد ربه، الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن الاحتلال قد أبلغ محامي الهيئة محمد محمود بأن تسليم جثمان الشهيد عبيد يتطلب التزام العائلة بتنفيذ عدة شروط وهي : دفنه في منطقة باب الزاهرة "مقبرة شارع صلاح الدين" وفي ساعات المساء، وان يشارك في تشيع جثمانه ودفنه 50 شخصاً فقط، وعدم رفع أي اعلام او رايات خلال الجنازة، بجانب دفع كفالة مالية تقدر بـ 25 ألف شيقل لضمان تنفيذ العائلة للشروط المطلوبة.

فيما أكد عبد ربه بأن عائلة الشهيد قد رفضت كافة الشروط الموضوعة لتسليم جثمان نجلها محمد، وقال والد الشهيد : "لو بضل ٢٠ عاما في الثلاجة لن نقبل بدفنه خارج العيسوية"

واستشهد الشاب محمد سمير عبيد (20 عاما)، متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في مواجهات اندلعت إثر قمع الاحتلال لوقفة احتجاجية مساء اليوم، الخميس، في بلدة العيسوية شمالي مدينة القدس المحتلة، بحسب ما أكّدته وزارة الصحة الفلسطينية.