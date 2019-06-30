خلال زيارتهما للعيسوية | النائبان في الكنيست توما وكسيف : ندين اعتداءات الاحتلال الممنهج في البلدة

رام الله - وطن: قامت النائبة العربية في الكنيست الإسرائيلي عايدة توما-سليمان، وعضو الكنيست عن"الجبهة" عوفر كسيف، صباح اليوم الأحد، بزيارة تضامنيّة لبلدة العيسوية في القدس، وذلك إثر الاعتداءات الإسرائيلية المستمرّة لسكان المنطقة.

حيث قام النائبان بجولة في شوارع العيسوية برفقة عضو لجنة المتابعة في العيسوية، محمد ابو الحمص، والذي تعرض أيضًا لاعتداء من قبل قوات الاحتلال خلال تواجده في المستشفى.

كما زار النائبان خيمة العزاء في بيت عائلة الشهيد محمد سمير عبيد (21 عامًا) والذي استشهد برصاص الاحتلال مساء الخميس الماضي، فيما سمح الاحتلال بتشريح جثمان عبيد، وتسليم جثمانة وفقاً لشروط معينة، وقد رفضت العائلة تلك الشروط وقال والد الشهيد : " لو بقي ابني 20 عاما في الثلاجة، لن يدفن خارج العيسوية".

واكد والد الشهيد أنه لن يرضى بأي من الشروط التي يحاول الاحتلال فرضها، وأن من حقه وزوجته والعائلة إكرام الشهيد ودفنه كما يليق به.

وقال النائبة عايدة توما- سليمان في تعقيب لها: "نخرج بقلوب مثقلة من بيت الشهيد، حيث لا عزاء ولا كلام يقال في حضرة ألم أم الشهيد. وهنا في العيسوية يتجسّد قمع الاحتلال للفلسطينيين في القدس، وتتجلى بوضوح سياسات سلطات الاحتلال والابرتهايد التي يقودها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بدعم كامل من الرئيس الأمريكي ترامب".

تابعت حديثها : "من هنا نؤكد مجددًا أن إرادة الشعب الفلسطيني ستنتصر وستقضي على الاحتلال وبطشه وستقام دولة فلسطين المستقلّة وعاصمتها القدس الشرقيّة".

أما النائب عوفر كسيف فقد قال: زيارتنا اليوم لقرية العيسوية جاءت اثر الأحداث الأخيرة التي أدت الى استشهاد شاب في ربيع عمره. حيث تعاني هذه البلدة منذ سنوات طويلة من الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكات وممارسات تعسفية. وخلال عملي كمحاضر في الجامعة العبرية في القدس كنت أستمع يوميًا لصوت رصاص قوات الاحتلال في العيسوية.

وتابع كسيف: "ندين بشدة ممارسات قوات الاحتلال والشرطة من إطلاق نار، قتل واضطهاد ممنهج لمواطني قرية العيسوية. سفك الدماء لن يتوقف بدون إنهاء الاحتلال واقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية الى جانب دولة إسرائيل".

هذا وقامت قوات الاحتلال بالتعرض للنائب عوفر كسيف وإغلاق الطريق أثناء خروجه من القرية، الأمر الذي أدى إلى نشوب نقاش بين النائب وقوات الاحتلال التي تعاملت "بفظاظة" مع كل من تواجد في المكان.