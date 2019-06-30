جامعة القدس تفتح باب القبول المبكر لأكثر من مئة برنامج بكالوريوس ودبلوم عال

القدس- وطن: أعلنت جامعة القدس، الأحد، عن فتح باب القبول المبكر للعام الأكاديمي 2019/2020، في برامج البكالوريوس والدبلوم المتوسط، والتي يمكن الحصول على طلب الالتحاق بها من خلال مختلف فروع البنك العربي وبنك فلسطين في كافة المحافظات، وحرم الجامعة، وتعبئتها الكترونياً على موقع القبول التابع لجامعة القدس https://admission.alquds.edu

ولا يحتاج المتقدم لإتمام الطلب المبكر سوى رقم الجلوس في الثانوية العامة، حيث أن التقدم المبكر يعزز فرصة قبول الطالب يوم اعلان النتائج.

وتطرح جامعة القدس أكثر من مئة برنامج بكالورويوس وماجستير ودبلوم متوسط، من خلال كلياتها المختلفة، والتي تشمل كلية الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، المهن الصحية، الصحة العامة، الحقوق، كلية القدس بارد، العلوم والتكنولوجيا، الهندسة، القرآن والدراسات الإسلامية، الدعوة وأصول الدين، الأعمال والاقتصاد، الآداب، العلوم التربوية، الدراسات الثنائية.

كما توفر جامعة القدس مجموعة من البرامج النوعية الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط ، ككلية القدس بارد، التي تأسست عام 2006 بموجب شراكة أكاديمية بين جامعة القدس وجامعة بارد في نيويورك، بالولايات المتحدة الأمريكية، وتمنح درجة البكالوريوس في العلوم والآداب الحرة وشهادة الماجستير في برامج التعليم MAT.

وضمن برامج الجامعة المتميزة أيضاً، كلية الدراسات الثنائية، التي تأسست عام 2015 بالتعاون مع الحكومة الألمانية، وتتبع نظام التعليم الثنائي الأول من نوعه في الشرق الأوسط، إذ تعتبر جامعة القدس السباقة لإنشائها هذا النموذج التعليمي المنتشر في الدول الصناعية انطلاقاً من سعيها المستمر لتقديم أحدث الأساليب القادرة على الاستجابة لاحتياجات المجتمع الفلسطيني، فهو يتيح للطلبة فرصة الاندماج في سوق العمل قبل التخرج من خلال التدريب العملي في مجموعة من الشركات المحلية يصل عددها إلى أكثر من 150 شركة شريكة، ويوفر برنامج البكالوريوس في الهندسة الكهربائية، إدارة الأعمال، وتكنولوجيا المعلومات.

ويستطيع طلبة الثانوية العامة تقديم طلب الالتحاق بجامعة القدس قبل ظهور نتائج الثانوية العامة من خلال تحميل رقم الجلوس، الأمر الذي يؤدي إلى تحميل نتائج الثانوية العامة الكترونياً لدى ظهورها.

ويشمل طلب الالتحاق، طلب المساعدات المالية، الذي يمنح الطلبة فرصة الاستفادة من برنامج المنح والمساعدات المالية المتعددة التي توفرها جامعة القدس، والتي تعد الأوسع من نوعها بين الجامعات الفلسطينية، واستفاد منها العام الماضي، أكثر من 60% من طلبة الجامعة، وذلك ايماناً منها بحق الطالب في التعليم وكسر أي عائق يحول دون ذلك.

وتعمل الجامعة على توسعة برنامج المساعدات الطلابية في كل عام، وتجنيد الأموال لصالحه، وذلك لالتزامها المبدئي بتوفير التعليم لكل من يحقق الشروط الأكاديمية.