اشتية يبحث مع ائتلاف "أمان" توحيد الجهود لتعزيز النزاهة

رام الله-وطن: بحث رئيس الوزراء د. محمد اشتية مع وفد من الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، الأحد، في مكتبه برام الله، آليات توحيد الجهود لتعزيز النزاهة والحكم الصالح، ما بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة، وتعزيز التواصل بين الطرفين.

وأشاد اشتية بجهود "أمان"، في تكريس الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

وأكد أن الغاية من هذا الجهد يجب أن تصب في معالجة التقصير وسوء الإدارة، في القطاع العام وغيره، من خلال الشراكة مع الحكومة والجهات الرسمية.

وأضاف اشتية "سنبدأ بسلسلة إجراءات قريبا لترتيب البيت الداخلي، فتعزيز إيمان الأفراد بالمشروع الوطني يجب أن يبنى على الإيمان بالمنظومة والأشخاص، وتعزيز ثقة المواطنين بالحكومة تأتي من خلال النزاهة والشفافية في عملها".