وطن تتابع | انهيار السلطة أو حلها.. حكومات محلية على مسار "روابط القرى"، أم بلديات وطنية ذراع لمنظمة التحرير

خالدة جرار: هذا الطرح خطير جداً ومرفوض وطنياً

عبدالله كميل: هذا خطير ويجسد دولة الكنتونات

جورج جقمان: فكرة انشاء بديل عن السلطة طرحها الإسرائيليون سابقاً

مجدي الصالح: نريد تعزيز دور البلديات لخدمة المواطن وليس لأي بعد سياسي اخر

موسى حديد: لن نسمح باستخدام البلديات لتمرير محاولات تصفية القضية

إن محاولة طرح أفكار من شأنها إيجاد بديل عن منظمة التحرير أو بديل يكون عميلا للاحتلال، سيلفظه شعبنا كما أفشل ولفظ روابط القرى العميلة والقوائم العميلة للاحتلال في الانتخابات البلدية عام 1976، وسينتخب الوطنيين فقط.

وطن: في ظل الحديث عن فشل حل الدولتين وإمكانية انهيار السلطة جراء ما تتعرض له من حصار مالي وسياسي من قبل "إسرائيل" والإدارة الأمريكية، بدأ النقاش حول ما بعد إنهيار أو حل السلطة، ففي مؤتمر "مسارات"، اقترح مدير المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، خليل الشقاقي في ورقة قدمها بعنوان "مستقبل السلطة الفلسطينية بين البقاء والإنهيار"، بتعديل قانون الحكم المحلي بحيـث يضمـن صلاحيـات محليـة أكبـر علـى الشـؤون الصحيـة، والتعليـم، والتمويل للعب دور أكثـر حيويـة ليـس فقـط فـي تقديـم الخدمـات، بـل أيضـا فـي المجـال السياسـي.

واعتبر الشقاقي في ورقته أن البلديـات والمجالـس المحليـة المنتخبـة تمثل أحـد أهـم مصـادر الشـرعية السياسـية والمجتمعيـة المتبقيـة للفلسـطينيين، إلا أن التشريعات الحالية تقيـد ولايتهـا ممـا يجعـل مـن الصعـب عليهـا لعـب دور فعـال فـي "اليـوم التالـي"، إي في اليوم التالي لانهيار أو حل السلطة.

هذه الخطوة التي يرى فيه البعض أنها تؤسس لحكومات محلية في "كنتونات" معزولة في الضفة وتمثل بديلاً لمنظمة التحرير وشرعيتها، وتجعل في كل منطقة في الضفة حكومة محلية لها حكم محلي وتمويل خاص يديرها "أمراء حرب"، بحيث يكون رئيس البلدية هو الحاكم الفعلي والممثل الوحيد لمنطقة سيطرته وبيده السلطة المالية والأمنية والسياسية فيها، وهذا الطرح أيضاً يشبه فكرة "روابط القرى" التي انطلقت قبل اكثر من 40 عاماً، حينما بدأت سلطات الاحتلال بالبحث عن قيادة بديلة لمنظمة التحرير في الأراضي المحتلة.

ففي عام 1976 طرح الحاكم العسكري لمدينة الخليل حينها يغئال كرمون ومستشار الشؤون العربية في الحاكمية العسكرية للضفة مناحيم ملسون فكرة إنشاء "روابط القرى"، وقاما بدراستها ورشحا مصطفى دودين الوزير السابق في الحكومة الأردنية، والذي كان قد عاد عام 1975 إلى بلدته دورا/ الخليل في نطاق جمع شمل العائلات وأصبح خلال فترة وجيزة الصديق الحميم لكل من يغئال كرمون ومناحيم ملسون، وقاموا بإخراج "روابط القرى" إلى حيز التنفيذ بداية في الخليل برئاسة دودين بتاريخ 20/7/1978، ومن ثم تم تعميمها في باقي الضفة، والتي تطورت إلى ميليشيات محلية مسلحة تساعد قوات الاحتلال في أعمال العنف والقمع والتصدي للجماهير الفلسطينية وعمدت إلى نصب الحواجز للسيارات واعتقال الوطنيين وإطلاق النار عليهم، لكن شعبنا الفلسطيني سرعان ما حارب هذه المليشيات وقضى عليها.

وفي عام 1976، رشحت سلطات الاحتلال قائمة عميلة لها في الانتخابات البلدية، لكنها لقيت صفعة قوية وانتخب شعبنا رؤساء بلديات وطنيين، تعرضوا في عام 1980 لمحاولات اغتيال بثلاث عبوات ناسفة وضعت تحت سيارات كل من بسام الشكعة رئيس بلدية نابلس، وكريم خلف رئيس بلدية رام الله، وإبراهيم الطويل رئيس بلدية البيرة. وانفجرت عبوتان منها، ما أدى إلى بتر رجلَي الشكعة ورِجل خلف، بينما الطويل نجا من الحادث بسبب اكتشاف العبوة قبل صعوده إلى السيارة.

وحول هذا الطرح، قابلت وطن خليل الشقاقي على هامش مؤتمر "مسارات" السنوي، والذي قال إنه بغض عن حل السلطة أو انهيارها أو حتى بقائها كما هي من الواجب علينا تقوية السلطات المحلية، لأن السلطات المحلية بالنسبة للفلسطينيين قاعدة اساسية من الحكم الشعبي القادر على إدارة شؤونه بنفسه بغض عن النظر عما يحصل في السياسية الكبرى التي تتعلق بالسلطة الفلسطينية وسياستها الخارجية.

وأضاف الشقاقي: واجبنا خلق نظام حكم محلي يعطي للسلطات المحلية قدرات ادارية ومالية واسعة جدا حتى تنافس السلطة من اجل تقوية الشعب الفلسطيني لان الشعب هو الذي ينتخب السلطات المحلية، فإذا اعطيت هذه الصلاحيات هذا مكسب كبير للشعب الفلسطيني ككل، وإذا حصل انهيار تصبح الهيئات المحلية هي خط الدفاع الأول عن الفلسطينيين، إذ أن وجود هيئات محلية قادرة على تقديم خدمات للشعب الفلسطيني في اللحظة التي تكون فيها السلطة غير قادرة على ذلك هو حاجة ماسة وجوهرية للشعب الفلسطيني ، وفشلنا بالقيام بهذا هو جريمة ، ولا بد من تقويتها وهذا يعني لهم دور في التعليم والصحة والاستثمار وغيها.

لكن وطن وجهت له سؤالا: تحدثت في الورقة عن توسيع صلاحيات الهيئات المحلية لتشمل صلاحيات سياسية أيضا، ماذا عن ذلك؟. أجاب الشقاقي: هذا يحصل فقط في حال حصول انهيار للسلطة، لأننا نريد سلطة ذات شرعية ، فالوحيد الذي سيبقى ويحمل الشرعية هو المجلس المحلي وهذا لن ينهار ولديه شرعية ومنتخب فكيف نلقيه جانبا.

وأضاف: منظمة التحرير أوجدت السلطة ونحن افترضنا ان السلطة انهارت وجزء كبير من منظمة التحرير اصبح غير قادر على أداء وظيفته، لذلك يجب على منظمة التحرير فورا ان تتبنى الهيئات المحلية كبديل عن السلطة.

وتابع أنه مثلما تمارس منظمة التحرير سلطتها على السلطة الفلسطينية، يمكن أن تكون الهيئات المحلية هي الذراع للمنظمة في الأراضي الفلسطينية تشكل بديلا عن السلطة في حال الانهيار، اذ لا يوجد بديل عن منظمة التحرير لان الفلسطينيين لا يعيشون فقط في رام الله والقدس وباقي الضفة وغزة وإنما في الشتات ايضا، فمنظمة التحرير تبقى الجامع الاساسي لكل الفلسطينيين.

وفي سؤال لـوطن، ألا تخشى تحول هذه الهيئات الى حكومات محلية و"أمراء حرب" و"كنتونات معزولة"؟ ، قال الشقاقي: في ظل وجود السلطة الفلسطينية ، المواطن ينتخب من سيقدم خدمات بشكل افضل وبالتالي يبقى دور السلطات المحلية دور خدماتي بوجود السلطة، وفي حال انهيار السلطة نحن نريد أن تكون السلطات المحلية جاهزة لتلعب بشكل مؤقت دور سياسي لأنها تتمتع بالشرعية.

وطن توجه سؤالا أخر له، ألا تخشى من استيلاء سلطات الاحتلال على الهيئات المحلية ووضع أشخاصاً محسوبين عليها في البلديات؟ ، استبعد الشقاقي حدوث ذلك، قائلاً: عندما حاولت اسرائيل في عام 1976 القيام بذلك فشلت في تحقيق استراتيجيتها، وقام الشعب الفلسطيني باختيار من أراد وليس من أرادته "اسرائيل".. لن يحدث ذلك.

خالدة جرار: هذا الطرح خطير جدا ومرفوض وطنياً

وفي ذات السياق، اعتبرت القيادية في الجبهة الشعبية خالدة جرار في حديثها لـوطن، أن طرح الشقاقي خطير جدا ومرفوض وطنياً ويؤسس لـ"كنتونات معزولة"، وقالت إن البديل يجب أن يكون مطروحا بشكل رئيسي بتغيير وظائف السلطة خشية من انهيارها وتحويل دورها، بهدف إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير وتعزيز دورها وتعزيز دور الاطر الشعبية الفلسطينية المختلفة بتطوير اشكال انتفاضة عام 1987، بحيث تعيد الخيار الشعبي المنظم حتى لا تصبح حالة فوضى وفلتان.

وأضافت: من الصعوبة نقل هذا الدور الى المجالس المحلية، ولدينا نموذج انتفاضة 1987، والقيادة الموحدة من خلال لجان الحماية.

وأكدت جرار أن طرح منح المجالس المحلية صلاحية سياسية، له مخاطر بتحويل الضفة الغربية الى "كنتونات" بعد الضم، وتعزيز "أمراء الحرب" وبالتالي يصبح كل يهتم بشؤونه ولا يكون هناك الجامع الوطني، لذلك نحن نطالب بقيادة موحدة شعبية يجب ان تكون وطنية حتى يبقى الجامع للشعب الفلسطيني موجود وحاضر.

كميل: هذا خطير ويجسد دولة الكنتونات



ورأى عضو المجلس الثوري لحركة فتح اللواء عبدالله كميل في حديث لـوطن، أن "هذا الطرح بغض النظر عن اهدافه، يتفق تماما مع ما خططه له الاسرائيليون قبل سنوات، وهو تجسيد سلطة العشائر وسلطة الهيئات المحلية وبالتالي هذا تجسيد لدولة الكنتونات وهو كلام خطير.

وقال كميل إن "انهيار السلطة هو انهيار للمشروع الوطني وبالتالي يجب ان نعزز قوة السلطة ومركزيتها ولا يجب ان ندخل على الناس ثقافة حل السلطة او انهيارها او التعاطي مع ذلك كأنه امر طبيعي".

وأضاف: لو لا قدر الله حصل الانهيار لا تقاد الأمور بهذه الطريقة، فقبل مجيء السلطة كان لدينا سلطة وطنية من خلال القيادة الوطنية الموحدة التي قادت الوضع الفلسطيني وكانت ذراع منظمة التحرير على كل الاراضي الفلسطينية في الضفة وغزة، بالتالي أن تقاد الامور من خلال الهيئات المحلية او العشائر هو كلام خطير جدا وهو ما يريده الاسرائيليون.

من جانبه، قال رئيس المكتب الاعلامي ومفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح منير الجاغوب لـوطن، إنه "لم يكن لدينا سلطة قبل 1993، وكان لدينا الحركة الوطنية ولا زالت قائمة وفاعلة وبالتالي يمكن ان يكون السيناريو هذا هو الموجود ، ولسنا بحاجة لاختراع تجربة الهيئات المحلية".

وحاولت وطن، الاتصال بعدد من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح للتعليق على الموضوع، لم يجب بعضهم على الهاتف والبعض الأخر أكد انه مسافر في الخارج، بينما أكد أخرون أنهم لم يطلعوا على الورقة.

جورج جقمان: فكرة انشاء بديل عن السلطة طرحها الإسرائيليون سابقا

من جانبه، أكد استاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت الدكتور جورج جقمان لـوطن، أن طرح إيجاد بديل للسلطة، طرح من قبل كتاب وأكاديميين إسرائيليين.

وقال "هذه احدى الطرحات التي كتب حولها بعض الاسرائيليين، لكن ممكن أن يحدث ذلك في حال أرادت اسرائيل تغيير السلطة الحالية، لكن لا ارى سببا الآن في تغيير السلطة، إلا في حال على سبيل المثال اذا اختارات السلطة مسارا مقاوما جماهيريا سلميا.

وأوضح، إن سيناريوهات تغيير السلطة الفلسطينية طرحت من بعض الاكاديميين والكتاب الاسرائيليين وليس على الصعيد الحكومي.

وأوضح جقمان إنه "يوجد فارق بين الخيارات النظرية وبين ما يمكن ان يحصل على ارض الواقع ، فيجب الا ننسى ان اسرائيل طرف فاعل ، والأمر متعلق بما ستسمح به اسرائيل وما لا تسمح به، لأن الشعب الفلسطيني والسلطة تحت الاحتلال وهناك قيود على ما يمكن ان تقوم به.

ورأى جقمان أن هناك مصالح كثيرة تتعلق باستمرار وجود السلطة ليس فقط مصالح الموظفين العاديين وإنما ايضا القطاع الخاص الذي يرى بوجود السلطة نوعا من الاستقرار السياسي بالاضافة إلى وجود مصالح للبعض وللكثيرين داخل السلطة.

الصالح: نريد تعزيز دور البلديات لخدمة المواطن وليس لأي بعد سياسي اخر

وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، اعتبر في حديثه لـوطن، أن هذا الطرح خطير، وقال "نحن نريد تعزيز دور البلديات لخدمة المواطن وتقديم الخدمات له، وليس لأي بعد سياسي اخر".

وأضاف الصالح "لدينا طرح اخر في الهيئات المحلية، وهو تعزيز دورها وتحسين جودة عملها في تقديم افضل خدمة للسكان، ومن هذا الباب نريد تعزيز الهيئات، فمن خلال تحسين الجباية وتحصيل ضريبة الاملاك، وتحويل رسوم النقل على الطرق لها، وتوسيع الشراكات بين القطاع الخاص والهيئات المحلية، وتقنين الموظفين فيها ودعم قدرات موظفي الهيئات وادخال التكنلوجيا بشكل كامل لها لتقليل مصاريفها".

حديد: لن نسمح باستخدام البلديات لتمرير محاولات تصفية القضية

اعتبر رئيس بلدية رام الله موسى حديد في حديثه لـوطن، إن هذا الطرح بعيد عن المشروع الوطني الفلسطيني، فالمشروع الوطني يؤكد ان منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وذراع المنظمة الآن هي السلطة الوطنية الفلسطينية، وما تقرره المنظمة سوف تسير عليه الهيئات المحلية.

وأكد حديد "لن تكون الهيئات المحلية مبادرة لأن تكون بديل لاي جهة من الجهات ، ونحن جزء من هذا الشعب وجزء من المشروع الوطني الفلسطيني ولن نسمح باستخدام البلديات لتمرير اي محاولة من محاولات التي تأتي ضمن صفقة القرن او اي مشروع تصفوي اخر له علاقة بتصفية القضية الفلسطينية.