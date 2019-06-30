وطن-كتب فارس الصرفندي: حاول البعض أن يصنع مقاربة -لا أظنها موفقة- تعليقا على مشهد رقص شبان وشابات في رام الله، وكأن رام الله إصابتها روح الشيطان، فتحولت من مدينة إسلامية مليئة بالحب والأخوة، إلى مدينة مليئة بالعهر والمجون!

والحقيقه أن رام الله لم تتغير وهي هي منذ عقود.. في العام ١٩٨٨ كنا نصلي في مسجد العين، وعلى بعد أمتار مركز الفن الشعبي، شبان وشابات ينتمون للجبهة الشعبية يرقصون، وهم هم حين كانت رام الله تشهد مواجهة يسبقونا إلى المواجهة...

صحيح رام الله هي مسقط رأس إبراهيم حامد وعبد الله البرغوثي وظافر الريماوي وناصر أبو حميد وعصام الفروخ، وفي أحضانها عادل وعماد عوض الله وأبو علي مصطفى وعامر عايديه ومهند ابو حلاوه وغيرهم من الشهداء من كل الفصائل. وللمعلوم مهرجانات الرقص الشعبي وغيرها كانت تقام في رام الله منذ السبعينيات ولم تتغير، لأن رام الله مدينة فيها الإسلامي والعلماني واليساري والملحد، لذلك رام الله ليست عاهرة ولن تكون كذلك.. قد أرفض أنا هذا المظهر أو ذاك، قد أُعلن أنني لا أفضله! لكن دون أن أتهم أحدا بأنه منحل أخلاقياً أو داعر أو ماجن...

أنا ابن رام الله ابن المدينة التي لا يطيب لي العيش إلا بين أزقتها وحاراتها، وإذا كان لرام الله جمالاً، فجمالها أن الكنيسة والمسجد يتعانقان فيها، وجمالها أنك ترى فيها التنوع.

فيها صوت الأذان يطرب الأشجار، وعندما تقرع الكنيسه أجراسها يطرب أبناؤها. مساجد رام الله عامرة وأبنائها بررة، أما إذا كان ما يقلل من هيبتها فهو ذاك الفساد السياسي الذي تعيشه المدينة، نتيجة الصراع الفصائلي البشع.

لو نطقت رام الله لقالت للجميع: أنا قلبي يحمل الكل إسلامياً كان أو غير إسلامي، مسيحياً متدينا أو علماني، لكن تعالوا إليّ واخلعوا حقدكم السياسي قبل أن تدخلوني.. رام الله ليست شقراء عاهرة.. رام الله أم طاهرة تحمل الكل في قلبها وتحمل للكل الزاد في الحقل والمصنع.