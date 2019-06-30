وقفة برام الله تضامنا مع تونس ورفضا للتفجيرات الإرهابية

وطن: شارك العشرات، الأحد، في وقفة أمام مقر السفارة التونسية برام الله، تنديدا بالتفجيرات الإرهابية الأخيرة التي وقعت في تونس، وأسفرت عن وقوع ضحايا.

وشارك في الوقفة، أبناء الجالية التونسية في فلسطين، وعدد من خريجي المعاهد والجامعات التونسية، وعدد من المسؤولين وفعاليات شعبية ورسمية.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية والتونسية واللافتات والشعارات المنددة بما جرى، معبرين عن تضامنهم الكامل مع القيادة والشعب التونسي الشقيق ومع أسر الضحايا.