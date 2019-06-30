فيديو| العشرات في باريس يتظاهرون ضد تسمية "ساحة القدس"

وطن: شارك العشرات، الأحد، في وقفة بالعاصمة الفرنسية باريس، للتنديد بقرار بلدية المدينة، تدشين ما تسمى "ساحة القدس" في أحد شوارعها، نزولاً عند رغبة رئيس بلدية الاحتلال في القدس والمجلس الكنسي اليهودي في فرنسا.

وحمل المشاركون في الوقفة الأعلام الفلسطينية، ولافتات رافضة لقرار تسمية الشارع.

وكانت العديد من الجمعيات وحركات التضامن دعت لهذا التحرك ضد قرار بلدية باريس.

وتزامنت الوقفة مع عزم البلدية تدشين "ساحة القدس"، في شارع قرب المكان المستقبلي لمتحف "الذاكرة اليهودية".

وكان قرار تدشين الساحة صيغ استجابة لطلب رئيس المجلس المركزي (اتحاد الجاليات اليهودية في فرنسا) جويل ميرغي ، خلال زيارة رئيس دولة الاحتلال روفين ريفلين في 24 يناير/كانون الثاني لمقر بلدية باريس.

ففي رسالة بتاريخ 15 مايو/ أيار الماضي موجهة إلى رئيس مجلس اتحادات الجاليات اليهودية في فرنسا، أكد مجلس بلدية باريس برئاسة آن هيدالغو أنه "حساس للغاية" لاقتراح إنشاء "ساحة للقدس" في باريس والتي من شأنها أيضا أن تحيي أيضا الصداقة التي توحد مدينة باريس مع "إسرائيل".

وطرحت رئيسة بلدية باريس قرارها بإطلاق اسم "ساحة القدس" للتصويت عليه، وهو ما يؤكد تواطؤ بلدية باريس مع الاحتلال.