إلى هذا المستوى من التآمر وصلت بعض مؤسساتنا

كتب: سامر إياد حمد

في مؤتمر ينعقد في رام الله، وبحضور بعض الشخصيات الوطنية المشهود لها بعمق الإنتماء الوطني، تطل علينا إحدى مؤسسات الدراسات التي تتخذ من رام الله موقعا لها، في طرح ورقة عمل ترسم فيها سيناريو الوطن بعد سقوط السلطة.

وقد اسهب من كتبها بشكل عميق واخذه عشق الدولار واليورو، لنسج سيناريو كان الاحتلال الإسرائيلي قد حاول فرضه من خلال روابط القرى، في السبعينيات من القرن الماضي .

يعود إلينا هذا المحترم ليضع التصور بصورة محدثة، حيث يرسم حكايات وتصورات لما بعد انهيار السلطة الفلسطينية وكيف يتجراء المحترم على طرح البلديات والمجالس القروية البديل عن منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية.

ومع الأسف تم نشر هذا التصور الذي يتضمن اثنتي عشرة ورقة، من وحي تصورات السفير الأمريكي في "اسرائيل"، ديفيد فريدمان، وهي تصورات تتساوق مع مخططات نتنياهو .

يا أصحاب مؤسسات ال NGO، لاتقدموا على بيع دماء شهدائنا، وعذابات اسرانا، وآهات جرحانا بمبلغ من الدولارات.

عندما قرأت البرنامج وما تم طرحه فيه استذكرت الشهيد صلاح خلف عندما قال ( اخشى ما اخشاه ان تصبح الخيانة وجة نظر) رحم الله القائد ابا اياد فقد كان له نظرة ثاقبة في بعض الشخوص في هذا الوطن .

هنا لا أمتلك الا ان اقول بعد فشل ورشة البحرين فشلا ذريعا وصدمة القائمين عليها من حجم الالتفاف حول القضية الفلسطينية وقيادتها المتمثلة بالرئيس محمود عباس يطل علينا لاعبين الاحتياط في فريق المنامة ولكن هذه المرة من داخل الوطن من أجل إرضاء بعض السفارات هنا وهناك .ومن أجل رفع ارقام حسابهم في البنوك تتاجرون بتارخ القضية الفلسطينية الشعب لن يرحمكم أمام تخاذلكم المخزي.

إلى المشاركين في هذا المؤتمر انا متاكد ان هذه الورقة لن تمر عليكم مرور الكرام وانكم ستدوسون هذه الورقة بنعالكم لأننا كما عهدناكم الشرفاء والجنود الاوفياء في هذه الوطن واخيرا اقول لكل المتأمرين على قضيتنا فلسطين مش للبيع . والقيادة الفلسطينية سجلت وتسجل كل يوم نجاحا باهرا ضد كل المتأمرين على الوطن.