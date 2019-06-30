النقب: مصرع الطفلة هديل ابو القيعان بحادث دهس

وطن: لقيت الطفلة، لم تتجاوز العامين، هديل جبر إسماعيل أبو القيعان، مصرعها إثر تعرضها للدهس، على ما يبدو، في قرية حورة بمنطقة النقب.

وبحسب المعلومات المتوفرة، تلقت الشرطة بلاغا عن طفلة تبلغ من العمر نحو عام ونصف العام تم إحضارها من قرية حورة، الليلة الماضية، لتلقي العلاج الطبي في مستشفى "سوروكا" بمدينة بئر السبع، غير أن الأطباء لم يكن أمامهم سوى إعلان وفاتها متأثرة بإصابتها الحرجة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث وتقوم بفحص شكوك في حادث دهس بساحة المنزل. ولا يزال التحقيق مستمرا.

(عرب48)