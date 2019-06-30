رام الله: إطلاق ألبوم "البيت الثاني" للفنان فرج سليمان

وطن: أطلق الفنان فرج سليمان بدعم من مؤسسة عبد المحسن القطان، وفي مسرحها، مساء اليوم الأحد، ألبوم "البيت الثاني" في احتفال أقيم بمقر مؤسسة عبد المحسن قطان برام الله. ويأتي العرض ضمن عدة عروض تنفذها مؤسسة القطان في هذا الصيف.

فرج سليمان هو ملحن وعازف بيانو فلسطيني، في العام 2018 قام بغناء "إسا جاي"، التي قام صديقه عامر حليحل بكتابتها، حيث لم تكن في البداية أكثر من دعابة قبل أن تصبح مشروعاً جدياً يتشكل في ألبوم كامل يحتوي على 10 أغانٍ قام فرج بتلحينها.

وقال الفنان سليمان في اطلاق الألبوم إنه عمل ثمانية أشهر من أجل إطلاقة وجرى إطلاقه بدعم من المواطنين بالأساس بالإضافة إلى مؤسسات أخرى، وقدم مجموعة من الأغاني التي ضمها الألبوم.