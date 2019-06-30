سلفيت: 9 اصابات بحادث سير وسط بديا

رام الله- وطن: تعاملت طواقم انقاذ بديا، اليوم الاحد، مع حادث سير بين مركبتين وسط بلدة بديا بمحافظة سلفيت .

وذكر تقرير لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني أن الحادث عبارة عن اصطدام بين مركبتين، حيث توجهت طواقم مركز دفاع مدني بديا إلى مكان الحدث وعملت الطواقم على مساعدة الهلال الاحمر في نقل الاصابات التي وصفت حالتهم بين المتوسطة والطفيفة، وتم نقل اصابتين بحالة طفيفة بمركبة انقاذ بديا بسبب عدد الاصابات ثم عمل الطاقم على إزالة الزجاج والزيوت من أمام حركة المرور والسير.