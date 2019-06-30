تجديد "الإداري" بحق الأسير رائد الجعبري

رام الله- وطن: جددت محكمة الاحتلال في "عوفر" أمر الاعتقال الإداري للمرة الثانية بحق الأسير رائد عبد الفتاح عبد الغني الجعبري(41عاماً) من مدينة الخليل، وذلك مدة 4 شهور جديدة.

مكتب "إعلام الأسرى" أفاد بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الأسير المحرر رائد الجعبري بتاريخ 25/2/2019 وقامت بتحطيم محتوياته بحجة التفتيش وقامت بإعادة اعتقاله دون أسباب، وبعد أسبوعين على اعتقاله، أصدرت بحقه قرار اعتقال إدارى لمدة أربعة شهور، وحين قاربت على الانتهاء جددت له لمرة ثانية لأربعة أشهر أخرى.

وأوضح "إعلام الأسرى" بأن الأسير الجعبري محرر كان اعتقل عدة مرات لدى الاحتلال، وأمضى ما يقارب أربع سنوات معظمها في الاعتقال الإداري، وآخر اعتقال له كان في فبراير من العام 2015، وقد وصدر بحقه قرار اعتقال إداري وجدد له أربع مرات متتالية، بحيث أمضى عاماً ونصف في الإداري قبل أن يتحرر.

الأسير الجعبري يعاني ظروفاً صحية صعبة، فهو مصاب بضيق في التنفس، ويشعر بالاختناق في الأماكن الضيقة، كذلك يعاني من مشاكل في الأمعاء أصيب بها خلال اعتقالاته السابقة.

وأشار "إعلام الأسرى" إلى أنه يعتبر أحد الناشطين والعاملين في مجال الدفاع عن الأسرى، وقد اعتقل على خلفيه نشاطه في الدفاع عن قضايا الأسرى، بناء على توصية من جهاز الشاباك، وهو شقيق الشهيد وائل الجعبري، الذي ارتقى برصاص الاحتلال في سبتمبر الماضي قرب مستوطنة "كريات أربع" شمال شرق الخليل، بحجة أنه كان ينوى تنفيذ عملية طعن، ولا يزال الاحتلال يحتجز جثمانه حتى الآن.