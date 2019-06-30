مباشرة الدورات التدريبية لمنشطي المخيمات الصيفية في محافظات الضفة وغزة

وطن: أقامت اللجنة الوطنية للمخيمات الصيفية، اليوم الاثنين، حلقة من دوراتها التدريبية لمدربي ومنشطي ومدراء المخيمات الصيفية، تحضيراً لانطلاق ما يزيد عن ٢٢٥ مخيماً صيفياً للعام 2019 في مختلف محافظات الضفة والقطاع.

وبدأت فعاليات البرنامج التدريبي في أربع محافظات مركزية في الضفة، وهي محافظة نابلس في المدرسة الفاطمية، ومحافظة رام الله في مدرسة ذكور رام الله الثانوية، أما مدرسة جنين الثانوية للبنات فكانت حاضنة للتدريبات في محافظة جنين، وفي محافظة الخليل فكان مركزها مدرسة الحسين بن علي، حيث ستنتهي هذه الدورات في اليوم الثالث من الشهر الحالي.

وفي الوقت ذاته عُقدت مجموعة من التدريبات في مركز البرامج النسائية في النصيرات غزة تحضيراً لانطلاق مخيماتها الصيفية.

وقالت المدير التنفيذي للجنة الوطنية للمخيمات الصيفية ميسون حجة، إن المخطط التدريبي المتبع لهذا العام، إستند على رؤية وجهد أشخاص من أصحاب المعرفة والخبرات في التعامل مع المخيمات الصيفية والمدربين والأطفال، وسيضم البرنامج عدد من الزوايا الفاعلة وأبرزها التخطيط والإدارة، التثقيف الوطني والمدني، الفن والأشغال اليدوية، الرياضة، الإسعاف الأولي، والدراما والكتابة الإبداعية وغيرها من المساقات الداعمة للحياة الإجتماعية.

ونوهت حجة لأغراض وأهداف تنظيم هذه المخيمات، وهو إحداث تطويرات نوعية وكاملة في وعي الأطفال، لإنشاء جيل جديد مبدع، ومؤهل لاستيعاب محيطه وقادر على فهم وتحليل ما يدور حوله من قضايا سياسية واجتماعية واقتصادية واكاديمية، لتنمية وترسيخ قواعد المواطنة العليا.

وختمت المدير التنفيذي للجنة الوطنية للمخيمات الصيفية قائلة إن فعاليات المخيمات ستنطلق بتاريخ 13-7-2019 مدرجة تحت شعار "باقون في أرضنا" بمشاركة 1050 مشارك ومشاركة تم اختيارهم ضمن معايير وأسس تربوية هادفة.