الاحتلال يعلن عن تطوير صاروخ ذكي

وطن: أعلنت الصناعات العسكرية الإسرائيلية تطوير صاروخا جديدا بوسعه الوصول إلى الهدف بصورة دقيقة جدا والتغلب على أي محاولة للتشويش على عملية الإطلاق.

وأفادت قناة “اي 24 نيوز” الإسرائيلية بأن “الصاروخ أطلق عليه اسم “PICE 250” وهو أحد أهم التطويرات الجديدة لشركة (رفائيل) الإسرائيلية للصناعات العسكرية، علما أن الصاروخ قادر على التعامل مع تشويشات لأجهزة “جي بي إس” الموجودة في كل مكان، وقادر أيضا على العثور على الأهداف وإصابتها”.

وأضافت القناة بأن “الصاروخ الجديد لا يتأثر من أجهزة التشويش، لأن التكنولوجيا الجديدة تعتمد على العثور على الهدف عن طريق صورة للهدف يتم تخزينها في ذاكرة الصاروخ، والذي بدوره يقوم بالبحث عنها في الحيز الحقيقي”.

وقالت القناة بأن “الصاروخ قادر على العثور على الهدف حتى ولو تم هدم جزء من المبنى أو إن كان الحديث يدور عن هدف متحرك مثل سيارة على سبيل المثال. بالإضافة إلى ذلك، فإن التطوير الجديد، يتيح للصاروخ استكمال صورة إن تم تخزينها بشكل جزئي والعثور على الهدف”.

إلى جانب ذلك، فقد نحجت الصناعات العسكرية الاسرائيلية، بتطوير قنبلة، “NPR-500” وهي قادرة على استهداف المخابئ والأنفاق والأسقف الخرسانية المسلحة من فوق وتحت الأرض بصورة دقيقة، حيث أن القنبلة تصل إلى عشرات الأمتار تحت الأرض، ولا تنفجر الا بعد وصولها إلى الهدف.