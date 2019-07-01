اشتية: سنباشر بإجراءات لترتيب الوضع الداخلي، والحسيني: ضرورة إقرار قانون الحق في الوصول إلى المعلومات لتعزيز الرقابة

وطن:

أكد رئيس الوزراء، محمد اشتية، أن أبواب الحكومة مفتوحة للاستماع إلى كل الشركاء، بما فيهم ائتلاف أمان، بهدف تعزيز الصمود وحماية المشروع الوطني، مشيرا الى أن تعزيز إيمان الأفراد بالمشروع الوطني يجب أن يبنى على الإيمان بالمنظومة والأشخاص، وأن تعزيز ثقة المواطنين بالحكومة، يأتي من خلال النزاهة والشفافية في عملها.

وقال اشتية إنه يسعى بكل جهده، للبدء بسلسلة إجراءات قريبا لترتيب الوضع الداخلي، وضبط الحالة العامة من خلال التعليمات والقوانين، وتعزيز سيادة القانون وإعادة الثقة بالقضاء وإصلاح النظام الصحي ومكافحة التهريب.

وأشاد اشتية خلال اللقاء الذي عقد في مكتب رئيس الوزراء اليوم مع وفد من الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان بجهود "أمان"، "النابعة من نوايا صادقة والحس الوطني، في تكريس الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد"، مؤكدا أن الغاية من هذا الجهد يجب أن تصب في معالجة التقصير وسوء الإدارة في القطاع العام وغيره، من خلال الشراكة مع الحكومة والجهات الرسمية.

من جهته، أكد عبد القادر الحسيني، رئيس مجلس إدارة ائتلاف أمان على دعم الائتلاف لجهود اشتية لاستعادة الثقة مع المواطنين الفلسطينيين، منوهاً إلى استعداد الائتلاف للعمل مع الحكومة من أجل بناء نظام نزاهة وحكم صالح وطني فعّال كخطوة أساسية تجاه بث الأمل بين المواطنين وإعادة الثقة.

وطالب الحسيني بضرورة إقرار قانون الحق في الوصول إلى المعلومات لتعزيز جهود الرقابة والمساءلة ومكافحة الفساد، بجانب إقرار قوانين حماية المُبلغين عن الفساد، ومنع تضارب المصالح والأرشيف الوطني وتنظيم هيئة البترول، ومكافحة التهريب الذي يضيع عشرات الملايين من الدولارات على الخزينة العامة، بالإضافة إلى أهمية انفتاح وزارة المالية على الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة والعمل على إقرار خطة وطنية عبر قطاعية لمكافحة الفساد كتعبير عن الإرادة السياسية الجادة لمكافحة الفساد.

وأشار الحسيني إلى أن الائتلاف يبذل قصارى جهده للتحقق من المعلومات والإشارة إلى الإيجابيات والتطورات بجانب الإضاءة على السلبيات واقتراح الحلول لتجاوزها، إلا أن ذلك يستدعي الانفتاح والتعاون من قبل الحكومة خاصة في مجال إتاحة المعلومات.

وشارك بالاجتماع بالإضافة إلى الحسيني، أعضاء مجلس إدارة أمان، حنان عشراوي، وحسين حجاز، وجويس قشوع، ونبراس بسيسو، ومستشار مجلس الإدارة لشؤون مكافحة الفساد عزمي الشعيبي، بالإضافة إلى المدير التنفيذي مجدي أبو زيد.