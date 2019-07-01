فيديو | شهداء في قصف إسرائيلي على سوريا والدفاعات الجوية تتصدى للعدوان

وطن: استشهد 4 مدنيين سوريين بينهم طفل رضيع وجرح واحد وعشرون آخرون نتيجة عدوان جوي إسرائيلي على ريف دمشق وتصدّت الدفاعات الجوية السورية لعدد من الصواريخ في محيط الكسوة والديماس جنوب وغربي دمشق وفي محيط مدينة حمص.

وأفادت وكالة "سانا" عن إسقاط عدد من الصواريخ المعادية التي قال مصدر عسكري، إنها أطلقت من الأجواء اللبنانية تزامن ذلك مع تحليق طائرات حربية إسرائيلية بكثافة فوق جنوب لبنان على علو منخفض.

وأضافت أنه نتيجة الضغط الناتج عن الانفجارات في سماء محيط دمشق تعرّض عدد من منازل المدنيين لبعض الأضرار المادية في بلدة صحنايا وتحطم زجاج المنازل ما أسفر عن إصابة عدد من الاشخاص بإصابات طفيفة.

يذكر أن الدفاع الجوي تصدى في الحادي عشر من الشهر الجاري لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على تل الحارة في المنطقة الجنوبية وأسقطت عددا منها.

وتصدّت الدفاعات الجوية السورية مطلع حزيران/ يونيو الجاري لعدوان إسرائيلي جديد استهدف مطار التيفور في ريف حمص الشرقي. وبالتزامن استشهد 3 جنود سوريين وأصيب 7 جرّاء عدوان إسرائيلي بعدة صواريخ على ريف القنيطرة الشرقي. وتصدّت الدفاعات الجوية السورية لموجتين من العدوان الصاروخي الإسرائيلي على مواقع في بلدة خان الشيح في ريف دمشق الغربي، وفي محيط مدينة الكسوة بريف دمشق الجنوبي.

الميادين