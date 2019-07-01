كفر قاسم تستيقظ على جريمة جديدة.. مقتل أحمد أبو جابر رمياً بالرصاص

وطن: قُتل أحمد سالم ابو جابر (62 عاما) في كفر قاسم في جريمة إطلاق نار جديدة فجر اليوم، الإثنين، بينما كان يتواجد في مصنعه في البلدة.

وأفادت مصادر محلية بأن الرجل أصيب بأعيرة نارية من قبل مسلحين مجهولين، وتم نقله إلى مستشفى بيلينسون، حيث جرى الإعلان عن وفاته متأثرا بجروحه، صباح اليوم.

يشار إلى أن جرائم القتل تجتاح البلدات والمدن الفلسطينية في الداخل المحتل، جراء تخاذل الشرطة الإسرائيلية في محاربة الجريمة، فيما يتهمها المواطنون في الداخل بأنها تشجع وتدعم الجريمة في الوسط العربي لتدمير نسيجه واستقراره.