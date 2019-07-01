خالد بطراوي يكتب لـوطن: أهون الف مرة

سبعينات القرن المنصرم تأثرت كثيرا برواية الكاتب الطاهر وطار " اللاز" وتحديدا مقولته الشهيرة " ما ببقى في الوادي إلا حجاره" ... لم يكن يعنيني مطلقا أية تحركات تجري في المنطقة تحت مسمى "تسوية النزاع العربي الاسرائيلي" إذ كنت – وما زلت – مقتنعا تمام القناعة أن المرابطين على هذه الأرض هم من يفرضون ويقررون الحقائق.

لم أهتم أبدا انذاك للزيارات المكوكية لمبعوث "السلام" الى المنطقة هنري كيسنجر رغم أن مانشيتات الصحف كان عنوانها الرئيسي هذه الزيارات، وخرجت مع من خرج في التظاهرات ضد " المسيرة الاستيطانية" وهتفنا " لا إدارة مدنية ... لا مسيرة إستيطانية" عندما بدأت العمليات الاستعمارية الاستيطانية منتصف السبعينات بالمسيرة المشهورة " مسيرة غوش أمونيم".

خرجنا أيضا في مظاهرات ضد مبادرة " جنيف" .. ومبادرة رئيس الاتحاد السوفياتي آنذاك " ليونيد بريجينيف" المعروفة بإسم " مبادرة بريجنيف" وكنا نهتف " لا جنيف ولا بريجينيف" فإنتقدنا من كانوا يرفعون الشماسي هنا إن أمطرت في موسكو.

وتعرضت المقاومة الفلسطينية التي توحدت في الجبهة الوطنية لضربة عام 1974 التي عرفت بضربة " الجبهة الوطنية" حيث إعتقل من إعتقل وجرى أبعاد من أبعد عن أرض الوطن وتبعتها ضربة الجبهة الشعبية عام 1976 عندما تم إعتقال كوادر من الجبهة الشعبية فيما جرى مطاردة آخرين من بينهم وإستشهد آنذاك كل من رفيق الجبهة الشعبية محمد الخواجا من قرية نعلين في زنازين رام الله، ورفيق التنظيم الشيوعي في الضفة الغربية خضر عيسى من قرية عين عريك في سجن نابلس ورفيق التنظيم الشيوعي من سلفيت الشهيد أحمد ديب دحدول جراء التعذيب أثناء النقل الى المعتقل وتبعتهم الشهيدة طالبة المدرسة لينا النابلسي وعندها أنشد الزجال الشعبي الراحل راجح السلفيتي زجليته التي يقول فيها " كل ما دقت الساعة ولاح البندول .. بنذكر خضر وخواجا ولينا ودحدول".

على هدي ذلك كله ترعرنا ... وتصدينا أواخر السبعينات لقمة كامب ديفيد، التي تمخض عنها زيارة الرئيس المصري أنور السادات الى الكيان الصهيوني وتوقيع إتفاقية مع هذا الكيان .. فشلت الى يومنا هذا أن يقبل الشعب المصري عناصر الكيان حتى ولو كسياح بينهم.

ثم تشكلت لجنة التوجيه الوطني مطلع الثمانينات بقيادة الفصائل والنقابات المهنية وتصدت لكافة المشاريع التصفوية وجاءت سياسة " القبضة الحديدية" كرد فعل إسرائيلي شملت إضافة الى الاعتقالات، عمليات إبعاد عن أرض الوطن، وفرض أقامات جبرية وهدم وأغلاق المنازل وغيرها من الاجراءات، فجاءت عملية النورس البطولية التي نفذتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين/ القيادة العامة ليتمخض عنها أكبر عملية تبادل معتقلين وتحديدا بتاريخ 19/5/1985 حيث تم الافراج عن عدد كبير من المعتقلين الفلسطينيين، لتستمر عملية " الشد والرخي" بين المقاومة الفلسطينية في الأرض المحتلة والاحتلال حتى إندلعت الانتفاضة الفلسطينية المجيدة الكبرى في التاسع من كانون الأول "ديسمبر" عام 1978 التي حتمت تشكيل القيادة الوطنية الموّحدة للانتفاضة.

رغم كل الملاحظات .. رغم كل السلبيات التي حصلت في تجربة الانتفاضة الشعبية الفلسطينية المباركة كانت من أفضل تجارب شعوب العالم في مقارعة الاحتلال، كان هناك شعار " لا صوت يعلو ... فوق صوت الانتفاضة" .. كان بيان القيادة الموحدة مطلع كل شهر يفصل الفعاليات الشهرية ( وليس أسعار المحروقات كما أيامنا هذه) ... إغلاق المحال بعد الساعة 12 ظهرا، الإضراب الشامل في التاسع من كل شهر ... حتى أن الاحتلال وزبانيته الذين إنكمشوا .. كانوا ينتظرون بيان القيادة الموّحدة للانتفاضة. برز جنرالات القيادة الموحدة الصغار في الميدان .... أطفال الحجارة ، ظهر شعار الجدار وأبرزه " م.ت.ف الممثل الشرعي والوحيد للشعب العربي الفلسطيني"... ظهرت القيادات الميدانية النسوية والشبابية، لجأ الشعب الى الاقتصاد المنزلي .... شاهد العالم جنود الاحتلال ينتهجون سياسة تكسير العظام في قرية سالم قضاء نابلس .. أبعد من أبعد، وإفتتح معتقل النقب الصحراوي " أنصار 3 " أو " كتسيعوت" بتاريخ 19/3/1988 وجرى زج الاف المعتقلين بداخله، وإستشهد الشهيد علي السمودي والشهيد اسعد جبرا الشوا الذي شق قميصه أمام قائد المعتقل الصهيوني المدعو " تسيمح" وقال له " أنا زلمة يا جبان .. وإن كنت أنت زلمة .. طخ".

كانت شعوب العالم قاطبة تدعم الانتفاضة .... قيادات العالم حجّت الى "بيت الشرق" في القدس .. كانت أجندة بيت الشرق ممتلئة وكان " الحجاج" يتمنون لقاءا مع قيادة الشعب الفلسطيني في الداخل التي كانت تنسق مع قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في الخارج.

الوكالة الآمريكية للتنمية كانت تتمنى أن يطرق بابها أحدا طالبا الحصول على تمويل ... كان هناك القرار بالمقاطعة ... كانت الدوائر الاسرائيلية العسكرية الاستخباراتية توظف لديها أكاديميين تحت مسمى " مستشار الحاكم العسكري للشؤون العربية" يستدعون هذا أو ذاك باوامر عسكرية للاستماع الى ما يقوله الشارع الفلسطيني المقاوم .. وكانت الاجابة واحدة ..... إنهاء الاحتلال.

هي أرض الرباط ... فلا تجزعوا مطلقا ... لا مشروع توطين اللاجئين في صحراء سيناء وطّن لاجئا منتصف الخمسينات ... ولا حرب الايام الستة أحدثت تهجيرا كما نكبة عام 1948، ولا نجحت سياسة تهويد الضفة الغربية وقطاع غزة في التهويد الكامل الشامل سبيعنات القرن المنصرم، وتم التصدي لسياسة القبضة الحديدية والقفاز الحديدي وتكسير العظام ثمانينات القرن المنصرم، ولا مؤتمر جنيف حقق أهدافه، ولا كامب ديفيد، ولا مبادرة برجينيف ولا روابط القرى والسرد التاريخي يدلل على مقولة الطاهر وطار ... ما ببقى في الوادي ... إلا حجاره.

ألم يقل لهم جميعهم .. للاحتلال .. للامبريالية .. للرجعية العربية .. المناضل الراحل الشاعر توفيق زيّاد

أهون ألف مرة

أن تدخلوا الفيل بثقب ابرة

وأن تصيدوا السمك المشوي في المجرة

أن تحرثوا البحرا

أن تنطقوا التمساح

أهون ألف مرة

أن تميتوا باضطهادكم وميض فكرة

وتحرفونا عن طريقنا الذي اخترناه

قيد شعرة