استطلاع لوطن: 65% من المستطلعين لا يتوقعون إصدار الرئيس مرسوم بإجراء الانتخابات العامة

رام الله- وطن: أظهر استطلاع للرأي أجرته وطن على موقعها الإلكتروني لقرائها حول الانتخابات العامة، أن الغالبية لا تتوقع إصدار الرئيس محمود عباس مرسوماً بإجراء الانتخابات العامة في فلسطين.

ووجهت وطن، سؤالاً لقرائها السؤال التالي: هل تتوقع ان يصدر الرئيس عباس مرسوما باجراء الانتخابات العامة في فلسطين ؟

فأجاب 65% منهم بـ "لا"، فيما توقع 35% من المصوتين على السؤال بإصدار الرئيس مرسوماً بإجراء الانتخابات العامة.

وكان الرئيس وجه منتصف الشهر الماضي رسالة إلى رئيس لجنة الانتخابات العامة، حنا ناصر، بتزويده بآخر تطورات التحضير للانتخابات العامة، وذلك التزاماً بقرار المحكمة الدستورية العليا، خاصة الفقرة التي تدعو الرئيس الى إعلان إجراء الانتخابات العامة خلال ستة أشهر من تاريخ نشر القرار رقم 10 لسنة 2018 في الجريدة الرسمية.

من جانبها، رحبت الحكومة بدعوة الرئيس الى إجراء انتخابات عامة، مؤكداً جاهزيتها للقيام بكل ما هو مطلوب من أجل إنجاح هذه الانتخابات وتنفيذها على أكمل وجه.