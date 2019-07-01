كتبت ..مها أبو عين

سلوا فلسطين

القدس والحجر

سلوا البراري

وحبات المطر

سلوا الطفل في المهد

وجه القمر

انكسر

سلوا آذار المشؤوم

البحر

انشطر

سلوا التين والزيتون

القمح

انبتر

سلوا الحجر

نطق حجر

وذاب صخر

سلوا عصفور الدار

الدم هدر

سلوا القاصي والداني

من وما انقبر

سلوا السماء

عن غول صقر

سلوا روح الشهيد

لما القدر أمر

سلوا روح الشهيد

لما الدم أمر

وأمر

وعبر

سلوا التراب لما حزن

وانتصر

سلوا الريح لما عانق

الحجر والزهر

سلوا الميت الحي

ومن يحتضر

سلوا روح الأرض

عنبر الدم

انتصر

واختمر

سلوا روح الأرض

نطق الحجر

ثار وثار

عبير شرر

سلوا الأقصى

زهر الربيع ذبل

سلوا الأقصى

زهر الإسلام انتصر

سلوا المرايا لمّا

الضوء انكسر

والدم انتصر

سلوا كل هؤلاء

الأقصى في خطر

في خطر

لن يذهب دم فلسطين

هدر وأي منحدر

سوى قلم الدم

يكتب لكل البشر

يبشّر لجيل ينتصر

وما زال انتصر