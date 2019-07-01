صور | ضبط معمل للمخدرات داخل منزل في رام الله

رام الله- وطن: ضبط جهاز المخابرات العامة والشرطة في محافظة رام الله والبيرة في ساعات متاخرة من مساء امس معملا متطورا لانتاج المواد المخدرة داخل غرفة بمنزل احد الاشخاص المشتبه به بارتكابه العديد من الجرائم.

واوضح المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات إنه اثناء قيام قوة من المخابرات العامة بتفتيش منزل احد الاشخاص بمدينة رام الله للاشتباه بعلاقته ببعض القضايا المسجله بحقه واثناء عملية التفتيش تم الاشتباه بوجود مواد يعتقد انها مخدرة. على الفور تم طلب حضور الشرطة و تحركت قوة للمكان بحضور وكيل النيابة وبعد الفحص والمعاينة من قبل ضباط ادارة مكافحة المخدرات تبين تجهيز مساحة مغلقة داخل المنزل كمعمل وحاضنة بأحدث المعدات والتقنيات واستخدمت لزراعة حوالي 10 اشتال يشتبه انها الماريجوانا كما وضبطت كمية من بذور الماريجوانا المعدة للزراعة وما يقرب من نصف كغم من "عرانيس" الماريجوانا المجففة والجاهزة للاستعمال.

واضاف ارزيقات انه تم التحفظ على المعدات والتجهيزات والمواد لحين احالة الملف للنيابة العامة.