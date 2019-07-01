والدة الشهيد أبو سرور تدعو عبر وطن لتوحيد الجهود القانونية والشعبية والإعلامية لاسترداد جثامين الشهداء

رام الله- وطن: طالبت أزهار أبو سرور والدة الشهيد عبدالحميد أبو سرور المحتجز جثمانه لدى الاحتلال، بتوحيد الجهود القانونية والشعبية والإعلامية من أجل استرداد جثامين الشهداء.

وقالت والدة الشهيد أبو سرور خلال برنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه الاعلامية ريم العمري، إنه "حتى يتم الافراج عن جثامين الشهداء المحتجزة علينا ان نوحد الجهود القانونية اولاً لان لدينا الكثير من الجوانب القانونية التي يمكن أن نعمل عليها".

وأضافت: محكمة الاحتلال أبلغت سابقاً انه لا يوجد أي قانون في "اسرائيل" يجيز احتجاز الجثامين، لذلك لماذا لم نستخدم ذلك منذ زمن لانهاء هذه القضية؟!. مشيرة إلى وجود إهمال في ملف الجثامين المحتجزة.

ثانياً: الحراك الشعبي ضروري، وعندما نخرج في المسيرات الأخيرة اصبحت الأعداد قليلة جداً، وهذا دور الجميع وعلى الفصائل والمؤسسات ان تحشد من اجل حراك شعبي يضغط على المحكمة وقرارات دولة الاحتلال، أوضحت أبو سرور.

ثالثاً: الاعلام له دور كبير جداً، وعليه ان يبقي هذا الملف مطروحاً على الساحة حتى لا ينسى احد أن هناك جثامين محتجزة لان هذا الملف مهم وحق للأهالي والشهداء.

وأكدت أبو سرور أن دولة الاحتلال لا تعاقب الشهداء فقط وإنما تعاقب أهاليهم أيضاً، وهذا يندرج ضمن العقوبات الجماعية التي يجب أن ندونها لأنها في القانون الدولي تعتبر جريمة.