هيئة شؤون الأسرى تدعو عبر وطن لإطلاق حملة دولية لاستعادة جثامين الشهداء

وطن: طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بإطلاق حملة جديدة لاستعادة جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال أو تفعيل الحملة على أن يتم توسيعها ضمن اهداف واضحة تستهدف المجتمعات المحلية والمدنية في كل دول العالم، للضغط على دولة الاحتلال من أجل الإفراج عن الجثامين.

وقال ثائر شريتح مسؤول الإعلام في هيئة شؤون الأسرى خلال برنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه الإعلامية ريم العمري إن سلطات الاحتلال تتعامل وكأنها فوق القانون، حيث شكل صمت المجتمع الدولي غطاء لها في استمرار سياستها باحتجاز العشرات من جثامين الشهداء منذ سنوات.

وأضاف شريتح أن القضاء الاسرائيلي هو جزء اساسي من منظومة الاحتلال، وكل قراراته تأتي وفق تعليمات المخابرات الإسرائيلي، حيث ترفض سلطات الاحتلال الافراج عن الجثامين كعقاب لعائلات الشهداء.

وحول جهود الهيئة، أوضح شريتح ان طاقم محامي الهيئة يعمل منذ سنوات لتحريك الملف وتحقيق ما هو مطلوب، إلا ان جهوده باءت بالفشل في ظل عدم استجابة سلطات الاحتلال لمطالب المحامين والالتماسات التي قدمت لمحاكمه، مؤكداً أن الجهود ستبقى مستمرة.