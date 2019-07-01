"الإسلامي الفلسطيني" يتبرع لقرية العقبة في الأغوار الشمالية

وطن: ضمن مسؤوليته المجتمعية قدم البنك الإسلامي الفلسطيني تبرعا لدعم أنشطة تعليمية ورياضية في قرية العقبة في الأغوار الشمالية.

وقال بيان قاسم مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني "إننا نولي التعليم أهمية كبيرة ونعمل على توفير بيئة تعليمية ملائمة لأبنائنا لأنهم الاستثمار الحقيقي" مؤكدا أن برنامج المسئولية المجتمعية للبنك يركز على دعم القطاعات الحيوية والمناطق الأكثر احتياجا وعلى رأسها قطاعي الصحة والتعليم.

وأوضح قاسم أن البنك يحاول أن تكون تدخلاته ذات أثر ايجابي ومستدام وذات بعد تنموي بما يخدم أهداف واحتياجات المناطق والفئات المستهدفة، مضيفا "إننا نؤمن بأن دورنا كمؤسسة وطنية يدفعنا لتعزيز صمود أهلنا في مختلف محافظات الوطن وتقديم الدعم اللازم لهم للنهوض بالواقع الاجتماعي والاقتصادي".

وأشار قاسم إلى أن البنك يهتم بتقديم خدمات مصرفية عصرية ومتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ولا يغفل في ذات الوقت الاهتمام بالمجتمع الذي يعمل فيه وينتمي إليه.

وكانت مدير منطقة الشمال في البنك الإسلامي الفلسطيني ختام ابو عيطة ومدير فرع طوباس راشد دراغمة قد سلما قيمة التبرع لكل من "نادي العقبة للوحدة والأمل" لدعم تدريب الطلاب اليافعين ولــ "روضة الحق" التابعة لجمعية المرأة الريفية الخيرية بهدف القيام بأعمال صيانة وترميم ضرورية للروضة التي يدرس بها حوالي 200 طالب من قرية العقبة والمنطقة المجاورة لها.

من جهته شكر الحاج سامي صادق رئيس مجلس إدارة جمعية الحق ومدير النادي البنك الإسلامي الفلسطيني على دعمه المتواصل لقرية العقبة، مؤكدا عمق العلاقة التي تربط بين المؤسستين.