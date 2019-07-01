المستشار براك يستقبل رئيس ديوان الموظفين العام لتدعيم العمل المشترك

وطن: إستقبل رئيس هيئة مكافحة الفساد معالي المستشار الدكتور أحمد براك، اليوم الاثنين، في مكتبه بمقر الهيئة رئيس ديوان الموظفين العام السيد موسى أبو زيد لبحث تعزيز التعاون وتدعيم العمل المشترك بين الجانبين.

وأشاد المستشار براك بعمل ديوان الموظفين العام والإنجازات الكبيرة التي تمكن الديوان من تحقيقها خلال السنوات الماضية، معبرا عن رغبته بتعزيز وتدعيم سبل التعاون والعمل المشترك بين الجانبين، خاصة في المجالات التي تتعلق بمكافحة الفساد.

وقدم المستشار براك خلال اللقاء لمحة حول عمل هيئة مكافحة الفساد وإختصاصاتها وآلية عملها وأهم الإنجازات التي حققتها، موضحا رسالتها الهادفة لتضافر الجهود الوطنية لمكافحة الفساد وملاحقة مرتكبيه، مشيرا إلى أهم التحديات التي تواجه الهيئة في عملها.

وأكد المستشار براك بأن هيئة مكافحة الفساد تهدف لتعزيز تعاونها مع مختلف المؤسسات والوزارات الرسمية والاهلية ومؤسسات القطاع الخاص لتفعيل الثقافة المجتمعية الرافضة للفساد من اجل الوصول لمجتمع فلسطيني خال من الفساد يقوم على أسس النزاهة والشفافية والمساءلة.

وإتفق الطرفان على مواصلة وتعزيز العمل المشترك بين الجانبين بما يخدم مصلحة المجتمع الفلسطيني.