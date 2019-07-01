"البعد الرابع" تحصد جائزتين فضية وذهبية بمهرجان الإذاعات والتلفزيونات العربية بتونس

رام الله- وطن: حصدت شركة البعد الرابع الفلسطينية للانتاج والاستشارات الاعلامية 4DMedia الجائزة الذهبية عن فئة الأفلام الوثائقية في مهرجان الإذاعات والتلفزيونات العربية الذي عقد في تونس عن فيلم "عدالة اليونيسكو".

وأوضحت إدارة الشركة لـوطن، أن فيلم "عدالة اليونيسكو" يتحدث عن إدراج منظمة "اليونسكو" المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي وكنيسة المهد ضمن قائمة التراث العالمي كمواقع فلسطينية، في مقابل محاولات دولة الاحتلال بذل كل الجهود والضغوطات من أجل إفشال التصويت في "اليونسكو" على هذه المواقع التراثية والتاريخية الفلسطينية.

كما حصدت الشركة الجائزة الثانية عن برنامج "صوت الارض" والذي أنتج بالتعاون مع جامعة بيرزيت، وهو برنامج فني يركز على الأغاني والوطنية والشعبية والدبكات والرقص الشعبي، وفق ما أوضحت إدارة الشركة.

واعتبرت إدارة الشركة أن الفوز هو فوز لفلسطين، خاصة أن قنوات عربية وعالمية كبرى كانت تنافس في المهرجان. مشيرة إلى أنه ليس الفوز الأول للشركة، فقد حصلت على العديد من الجوائز في المهرجانات في السنوات السابقة.

وكان مهرجان الإذاعات والتلفزيونات العربية انطلق في السابع والعشرين من حزيران في مدينة الثقافة في تونس واسدل الستار على فعالياته أمس الأحد.