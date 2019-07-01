"اللجنة الوطنية" تحذر من مخاطر افتتاح النفق الاستيطاني في القدس

رام الله- وطن: أدانت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم في منظمة التحرير الفلسطينية، إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي عبر منظمة "العاد" الاستيطانية على افتتاح نفق ما يسمى "طريق الحجاج" للربط بين أسفل بلدة سلوان في القدس المحتلة مع المسجد الأقصى المبارك ومحيطه.

وحذرت اللجنة الوطنية من مخاطر هذه المشاريع الإسرائيلية الاستيطانية الاحتلالية، واستمرار الحفريات حول وأسفل الأماكن المقدسة في العاصمة الأبدية القدس الشريف والبلدة القديمة فيها، والتي تأتي في إطار الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ومحاولاتها البائسة لتغيير المعالم الأثرية والتاريخية والأماكن الدينية فيها، في انتهاك صارخ لكافة قرارات الشرعية الدولية والمنظمات الدولية ذات الصلة، بما فيها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، التي طالبت في قراراتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف كافة الحفريات غير القانونية التي تقوم بها في البلدة القديمة، باعتبارها أرضاً محتلة ورفض السيادة الإسرائيلية عليها، واعتبار كل التدابير والإجراءات التي تتخذها إسرائيل كقوة محتلة والتي تغير- أو ترمي إلى تغيير- طابع مدينة القدس المقدس ووضعها القانوني، إنما هي إجراءات وتدابير لاغية.

وأشارت اللجنة أنها بدأت وبناءً على توجيهات الرئيس محمود عباس بتوجيه رسائل متطابقة حول مخاطر هذا المشروع الاستيطاني الجديد إلى المؤسسات والمنظمات الدولية الشريكة لا سيما منظمة "اليونسكو" عبر مندوبية فلسطين في المنظمة، بالإضافة للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو"، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، طالبت فيها هذه المنظمات بتحمل مسؤوليتها وضرورة التحرك العاجل لإدانة وفضح الإجراءات الإسرائيلية في القدس والاعتداءات المستمرة على طابعها وهويتها العربية وعلى مقدساتها المسيحية والإسلامية.

وطالبت اللجنة في رسائلها هذه المنظمات بضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات عملية لكبح جماح التغول الإسرائيلي على القدس ومقدساتها وتراثها وأماكنها المقدسة، مع التأكيد على ضرورة تعزيز وتكثيف نشاطاتها وبرامجها ومشاريعها الموجهة نحو القدس للحفاظ على تراثها وطابعها الحضاري والإنساني والديني بما في ذلك سرعة إرسال لجان خاصة لرصد الانتهاكات الإسرائيلية والوقوف على مخاطر هذه الإجراءات على أرض الواقع.

كما دعت اللجنة الوطنية إلى عقد اجتماع طارىء للجنة الخبراء الآثريين الفلسطينيين والعرب المنبثقة عن منظمة "الأيسيسكو" للوقوف على مخاطر المشروع الإسرائيلي الجديد وسبل التصدي له.