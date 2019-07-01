المستشار براك يلتقي مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس ويبحث معه سبل التعاون المشترك

وطن: إلتقى رئيس هيئة مكافحة الفساد معالي المستشار الدكتور أحمد براك في مكتبه بمقر الهيئة بمدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندس حيدر حجة وبحث معه سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

وعبر المستشار براك عن سعادته بهذا اللقاء، مشيرا إلى أن هيئة مكافحة الفساد تسعى لتعزيز تعاونها مع مختلف المؤسسات الرسمية والاهلية ومؤسسات القطاع الخاص لنشر ثقافة مجتمعية رافضة للفساد والوصول لدولة فلسطينية خالية من الفساد.

وإستعرض المستشار براك خلال اللقاء آلية عمل هيئة مكافحة الفساد وإختصاصاتها وأبرز الإنجازات التي تمكنت من تحقيقها، موضحا رؤية الهيئة ورسالتها الهادفة لتضافر الجهود الوطنية للقضاء على الفساد وملاحقة مرتكبيه.

وإتفق الطرفان على تدعيم وتعزيز التعاون المشترك خاصة في المجالات المتعلقة بمكافحة الفساد، بما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني.