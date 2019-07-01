بسيسو لوطن: سأباشر مهامي على الفور رئيسا للمكتبة الوطنية.. وتحضيرات كبيرة حتى تصبح صرحا ثقافيا فلسطينيا

وطن: أصدر الرئيس محمود عباس، الإثنين، مرسوماً بتعيين وزير الثقافة السابق، ايهاب بسيسو، رئيساً للمكتبة الوطنية الفلسطينية، الواقعة في بلدة سردا شمال رام الله.

وجاء في المرسوم "استنادا لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، وبعد الاطلاع على أحكام المرسوم الرئاسي رقم 6 لعام 2019، بشأن إنشاء المكتبة الوطنية الفلسطينية، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا وتحقيقا للمصلحة العامة، تقرر تعيين السيد إيهاب ياسر عارف بسيسو رئيساً للمكتبة الوطنية الفلسطينية".

وفي تعليقه على ذلك، قال بسيسو لوطن، إنه سيباشر مهامه على الفور، وأن تأسيس المكتبة بحاجة لتحضيرات كبيرة، كي تكون صرحا ثقافيا، يسهم في صون التراث الفلسطيني وحفظ الإبداعات.

وأشار إلى أنه ستكون هناك مجموعة إجراءات قانونية وأنظمة وقوانين، وسيجري تأسيس مجلس إدارة للمكتبة، لتغطية مختلف القطاعات الثقافية الفلسطينية.

وبين بسيسو أن قصر الضيافة (سابقا) سيمثل جزءا من مساحة المكتبة، التي ستمتد على نحو 40 دونما.

وتابع " المكتبة الوطنية هي أشمل من المكتبات العامة، حيث ستسهم في تسجيل الابداعات والتعريف فيها، وصون الملكية الفكرية ، وتسجيل الفن التشكيلي والأفلام والكتب وغير ذلك، وتساعد في التخطيط الثقافي، وتنمية البحث العلمي في كل المجالات".

وفي آب 2017، قرر الرئيس عباس تحويل قصر الضيافة في بلدة سردا، إلى مقر لأول مكتبة وطنية بالأراضي الفلسطينية.