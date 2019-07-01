النائب العام يلتقي وفدا من ادارة شبكة وطن الاعلامية

وطن: : التقي النائب العام المستشار أكرم الخطيب اليوم الاثنين في مكتبه، وفدا من شبكة وطن الاعلامية ممثلا برئيس المجلس الاستشاري لشبكة وطن أنور الجيوسي، وعضو مجلس الإدارة معمر عرابي، ومدير عام الإخبار فارس المالكي، ومدير عام إذاعة وطن ريم العمري.

وقد رحب النائب العام بهذه الزيارة مؤكدا على أهمية الشراكة والتعاون بين النيابة العامة ووسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية، وخاصة آليات تعزيز حماية حقوق الصحفيين في أداء مهامهم الصحفية، مؤكدا أن النيابة العامة تسير بخطى واثقة وسياسات ممنهجة واضحة ومحددة وان هذا التعاون مع المؤسسات الإعلامية جاء بهدف تعزيز ثقة المواطن بقطاع العدالة والنيابة العامة .

كما أكد النائب العام خلال اللقاء على احترام الحريات العامة، وخاصة حرية الرأي والتعبير، وتمكين الإعلاميين من حقهم في النشر وفق القانون، مبيناً ضرورة التزام الصحفيين بأحكام القانون، ومراعاة الحفاظ على حقوق الآخرين عند النشر، مؤكداً على ضرورة تضافر الجهود بين الشركاء، لتعزيز الاستقرار المجتمعي والسلم الأهلي.

بدوره شكر رئيس المجلس الاستشاري لشبكة وطن الاعلامية انور الجيوسي النائب العام على دعوته الكريمة للشبكة ومؤكدا على اهمية تعزيز التعاون بين الطرفين بخاصة لما تلعبه وسائل الاعلام من دور هام على صعيد تعزيز السلم الاهلي .

من جانبه اكد عضو مجلس ادارة شبكة وطن الاعلامية معمر عرابي اهمية احترام الحريات العامة وحماية العمل الصحفي ومثمنا دعوة ولقاء النائب العام .

كما اكد عرابي على اهمية التعاون وانفتاح النيابة العامة على وسائل الاعلام واهمية اقرار قانون حق الحصول على المعلومات لتسهيل العمل الاستقصائي الصحفي .