"‎نفس للتمكين" تعلن عن انطلاق حفل تمكين المجموعات الشبابية في قرى شمال شرق رام الله

وطن: اعلنت نفس للتمكين، أمس الأحد، عن انطلاق حفل المجموعات الشبابية- مشروع تمكين الشباب النفسي الاجتماعي من خلال العمل التطوعي في قاعة بلدية الطيبة.

وبمشاركة وحضور أكثر من 110 من المتطوعين/ات من قرى شمال شرق رام الله (سلواد والطيبة والمزرعة الشرقية وكفر مالك ورمون) والمؤسسات الشريكة، وممثل عن برنامج دعم استقرار فلسطين (SSP) التابع الى ( (GIZ)، براءة عودة، أقامت جمعية نفس للتمكين في القرى الشريكة، حفل انطلاق المجموعات الشبابية (مشروع تمكين الشباب النفسي الاجتماعي من خلال العمل التطوعي) حيث بدأ الاحتفال بالسلام الوطني الفلسطيني، ثم تحدثت منسقة المشروع، ايليني مستكلم، عن أهمية انطلاق المشروع للشباب ودوره في تعزيز الانتماء وتطوير المهارات الحياتية لديهم ودعم مفهوم التطوع...

ومن جهة أخرى أكد، الأستاذ ناصر مطر، مدير نفس للتمكين على أن سياسة جمعية نفس قامت على أساس التطوع، ودعم العمل التطوعي لأهميته في تحقيق الذات وتعزيز قدرات الشباب وتفعيل دورهم المجتمعي وحمايتهم من مخاطر الآفات الاجتماعية الضارة.

وقامت بعد ذلك المجموعات بعرض أنشطتها وخطتها للعام القادم، وشكرت جمعية نفس للتمكين على إتاحة تلك الفرصة لهم و الجو المجتمعي الإيجابي، الذي فعل الطاقات الإيجابية الكامنة عندهم. ومن ثم قدمت فرقة مركز سلواد الثقافي فقرات غنائية رائعة، وفرقة حنظلة للدبكة الشعبية في قرية صفا عروضا جميلة في الدبكة الشعبية.

وبعد ذلك تم توزيع الشهادات من قبل ممثل عن (GIZ) ) وجمعية نفس للتمكين، على جميع المتطوعين/ات الذين شاركوا في المشروع خلال الخمسة شهور الماضية، وشكر المشاركين/ات جمعية نفس للتمكين ومشروع دعم استقرار فلسطين (SSP) )التابع الى ( GIZ) على دعمهم للمشروع الممول من وزارة الخارجية الألمانية.