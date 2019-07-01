اشتية: تم تكليف الوزراء للتواصل مع الشركات والجامعات والبنوك والقطاع الخاص للتخفيف عن الموظفين

وطن: قال رئيس الوزراء محمد اشتية أنه تم الإيعاز للوزراء كل في اختصاصه للتواصل مع الشركات والجامعات والبنوك والقطاع الخاص لدعم صمود الموظفين.

وقال اشتية في لقاء له مع رئيس نقابة الموظفين المحظورة وعضو المجلس الثوري لحركة فتح، بسام زكارنة، بأن الحكومة قطعت شوطاً كبيراً من خلال وزير التعليم العالي بخصوص الجامعات.

وبحسب زكارنة، فإن اشتية أكد خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الاثنين بأن "الوزراء سيتابعون وفق صلاحياتهم للتخفيف على الموظف، بحيث يكون الجميع في مواجهة سياسة التركيع والابتزاز الإسرائيلية والأمريكية".

وقال اشتية أثناء اللقاء "الوطن للجميع.. ليس للموظف المدني والعسكري"

وأضاف اشتية "نحن في الربع ساعة الأخيرة.. شطري الوطن سيكونان بنفس النسبة... ونحن جادون في الوحدة الوطنية وسنقدم كل ما علينا لكي نكون كما كنا في مواجهة صفقة القرن وورشة البحرين".