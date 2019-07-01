هآرتس: قصف سوريا المتكرر يستهدف خط إمداد "حزب الله" بالأسلحة الإيرانية المتطورة

وطن: خلصت صحيفة "هآرتس" العبرية إلى أن الغارات التي شنتها دولة الاحتلال في الأشهر الأخيرة على سوريا استهدفت خط إمداد "حزب الله" اللبناني بالأسلحة الحديثة المتطورة من إيران.

وأشارت الصحيفة العبرية في تقرير نشرته، اليوم الاثنين، إلى أن الغارات التي نفذتها دولة الاحتلال على مواقع في محيط دمشق وحمص الليلة الماضية، كانت من أكبر الهجمات الإسرائيلية على سوريا في السنوات الأخيرة، لا سيما من حيث حصيلة الضحايا البشرية.

واعتبرت الصحيفة أن المواقع الجغرافية للأهداف التي ضربتها الغارات الإسرائيلية قد تسلط الضوء على الهدف الحقيقي لهذه الضربات، أي "استهداف ما يبدو سلسلة لوجيستية تستخدم لإمداد (حزب الله) بالأسلحة المتطورة وتربط إيران بلبنان عبر سوريا".

ولفتت الصحيفة إلى توقيت الغارات الأخيرة، إذ جاءت قبيل ورود أنباء عن تجاوز إيران للمخزون المسموح به حسب الاتفاق النووي من مادة اليورانيوم، علاوة على التوترات في الخليج، وبعد الاجتماع الثلاثي الذي عقد مؤخرا في القدس بين مستشاري الأمن القومي الإسرائيلي والأمريكي والروسي.

وكان الاحتلال قد أقدم بعد منتصف الليلة الماضية يوم الاثنين بتوجيه نيرانه إلى داخل الأراضي السورية، وذلك عبر إطلاقها موجات متتالية من الصواريخ من فوق الأراضي اللبنانية والتي استهدفت محافظات دمشق وريف دمشق وحمص ما أسفر عن استشهاد 4 مدنيين بينهم طفلة وجرح 21 آخرين معظمهم من النساء والأطفال وإلحاق دمار بمساكن المواطنين وممتلكاتهم.

ومن جهتها وصفت وزارة الخارجية العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية الليلة الماضية بأنه يأتي في إطار المحاولات الإسرائيلية المستمرة لإطالة أمد الأزمة في سورية والحرب الإرهابية التي تتعرض لها.