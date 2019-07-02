الاحتلال يعتقل 11 مواطناً في الضفة فجراً

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال 11 مواطناً على الأقل من الضفة فجر اليوم، طالت سبعة من مسؤولي الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت.

وعرف من اسماء المعتقلين:

الأسير المُحرَر محمد جمال العمور من منزله في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

إبراهيم هشام دوابشة من منزله في قرية دوما جنوب شرق نابلس.

سكرتير اللجنة المالية بمجلس طلبة بيرزيت محمد جلال نخلة من منزله بمخيم الجلزون شمال رام الله.

منسق الكتلة الاسلامية ومناظرها الاسير المحرر معاذ عابد.

سكرتير لجنة العلاقات العامة في مجلس الطلبة الاسير المحرر براء عاصي.

الرئيس السابق لمجلس طلبة جامعة بيرزيت أسامة الفاخوري من سكنه في بلدة بيرزيت شمال رام الله.

وكلاً من امير عدنان وعز الدين حسونة وبلال حامد، من محافظة رام الله.

الشابيْن يوسف نعيم سمحة وخطاب زياد حرامي من منزليْهما في بلدة جَيّوس شمال شرق قلقيلية.